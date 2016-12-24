Коронавирус в Мордовии: 33/34

По данным оперативного штаба, в Мордовии выявлено 33 новых случая коронавируса, 34 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (17); Зубово-Полянском районе (4); Ардатовском районе (3); Кочкуровском, Лямбирском, Ичалковском районах (по 2); Ковылкинском, Старошайговском, Рузаевском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 4 человека старше 60 лет; самому пожилому из них 80 лет. Моложе 30 лет 10 человек, в том числе пятимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии зафиксировано 5174 случая коронавируса. 4062 человека выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 21 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 544 человека на стационарном лечении

- 892 человека под наблюдением дома.