Коронавирус в Мордовии: 33/34

Диагностика в законе
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
По данным оперативного штаба, в Мордовии выявлено 33 новых случая коронавируса, 34 человека выписаны с выздоровлением
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (17); Зубово-Полянском районе (4); Ардатовском районе (3); Кочкуровском, Лямбирском, Ичалковском районах (по 2); Ковылкинском, Старошайговском, Рузаевском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 4 человека старше 60 лет; самому пожилому из них 80 лет. Моложе 30 лет 10 человек, в том числе пятимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии зафиксировано 5174 случая коронавируса. 4062 человека выздоровели.
38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 21 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 544 человека на стационарном лечении
- 892 человека под наблюдением дома.
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