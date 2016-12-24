В Мордовии разрешено посещение театров и кинотеатров

Репортер

21 августа Глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в Указ №78, который определяет меры по противодействию эпидемии коронавируса в республике. Теперь жителям Мордовии можно посещать театры и кинотеатры (кинозалы).

Как отмечает оперативный штаб, смягчение противоэпидемических мер происходит на фоне постоянного снижения количества заболевших коронавуирусом.

Полный текст Указа https://clck.ru/QSske

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