«Арепливир» будет применяться амбулаторно после получения постоянного удостоверения

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» производят на саранском заводе АО «Биохимик». Он был зарегистрирован в июне.

Минздрав РФ одобрил саранское лекарство к лечению COVID-19 до окончания клинических испытаний из-за впечатляющих положительных показателей. Теперь третья фаза испытаний успешно завершена и «Арепливир» подтвердил свою эффективность на 90 %.

Компания «Промомед» подала документы на получение постоянного регистрационного удостоверения для препарата.

Сейчас «Арепливир» применяется только в стационарах, новое удостоверение позволит применять лекарство амбулаторно.