Дубенский район показал большой прирост заболевших коронавирусом

В саранских школах временно отменяются «продленки»
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Как сообщает региональный оперативный штаб, за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением
Новые случаи заболевания подтверждены в Дубенском районе (14); г.о. Саранск (9); Кадошкинском и Ковылкинском районах (по 2); Торбеевском, Чамзинском, Ичалковском, Лямбирском, Зубово-Полянском районах (по одному).
Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 70 лет. Моложе 30 лет 9 человек, в том числе годовалый ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлен 5141 случай коронавируса. 4028 человек выздоровели.
38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 20 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 557 человек на стационарном лечении
- 892 человека под наблюдением дома.
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