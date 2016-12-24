Дубенский район показал большой прирост заболевших коронавирусом

Как сообщает региональный оперативный штаб, за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в Дубенском районе (14); г.о. Саранск (9); Кадошкинском и Ковылкинском районах (по 2); Торбеевском, Чамзинском, Ичалковском, Лямбирском, Зубово-Полянском районах (по одному).

Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 70 лет. Моложе 30 лет 9 человек, в том числе годовалый ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлен 5141 случай коронавируса. 4028 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 20 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 557 человек на стационарном лечении

- 892 человека под наблюдением дома.