Должны ли в Мордовии учителя и ученики носить маску на уроках?

Репортер

Ответ на это вопрос дала Министр образования РМ Галина Явкина.

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