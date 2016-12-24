Должны ли в Мордовии учителя и ученики носить маску на уроках?

«А куда смотрят председатели ТСЖ и домовых комитетов?»
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
Ответ на это вопрос дала Министр образования РМ Галина Явкина.
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
В городской администрации прошло совещание с директорами школ
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
Глава Дубенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
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Когда в Мордовии снимут последние вирусные ограничения?