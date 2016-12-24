В саранских школах временно отменяются «продленки»

В городской администрации прошло совещание с директорами школ

На прошедшем в администрации Саранска традиционном «августовском» совещании с педагогами были рассмотрены вопросы организации учебного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в условиях распространения COVID-19. Как подчеркнул в начале «летнего педсовета» мэр Саранска Петр Тултаев, в современных условиях важно не допустить возникновения очагов заболевания в школах, училищах или детских садах, обеспечив тем самым их нормальное, бесперебойное функционирование. Именно на решении этой задачи и следует сосредоточиться в первую очередь.

В связи с этим основное внимание планируется уделить безусловному соблюдению санитарных норм и требований. Из городского бюджета уже выделено 31,7 миллиона рублей на приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих средств. Закупаются, в частности, приборы для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, одноразовые медицинские маски и перчатки, дозаторы и антисептики.

Другое не менее актуальное направление – организация «безопасного» режима работы. Новшеств здесь, как известно, немало. Вот лишь некоторые из них: школам-«шестидневкам» рекомендовано в новом учебном году предусмотреть возможность проведения субботних занятий в дистанционном формате. «Продленки» отменяются до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. В библиотеках, спортивных и актовых залах дети смогут находиться только поочередно. Бассейны и вовсе останутся закрыты для посещений. Само собой, все помещения надлежит регулярно убирать, дезинфицировать и проветривать.

В то же время предельно очевидно, что дети могут контактировать друг с другом и за пределами аудиторий, в особенности – на входе. Следовательно, нужно постараться «развести» потоки. Реализовать это можно несколькими способами. Самый очевидный – оборудование дополнительных входов и выходов.

«Конечно же, в таком случае придется предусмотреть дежурства представителей общеобразовательных учреждений, - уточнил мэр города. - Желательно также наладить постоянное и тесное взаимодействие с родителями. Ведь чем лучше они будут знать текущую ситуацию, тем эффективнее окажутся все наши усилия по недопущению распространения инфекций. Можно, например, попросить мам и пап, бабушек и дедушек измерять ребенку температуру по утрам - и если она окажется повышенной, воздержаться от посещения школы и проинформировать о случившемся классного руководителя».

«Входной контроль, безусловно, необходим, - поддержала его глава регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова. - Хотим мы того или нет, но дети будут общаться. Потому лучшая профилактика сейчас – максимально раннее выявление симптомов заболевания, в том числе - и ОРВИ. Родителям надо разъяснить, что если ребенок неважно себя чувствует, в школу ему лучше не идти».

Еще один интересный вариант предполагает корректировку графика занятий. Уроки при таком раскладе будут начинаться в разное время. Правда, и интервал между ними во избежание путаницы придется существенно увеличить.

В ходе совещания был затронут и ряд технических вопросов, связанных с проведением профилактических мероприятий. Так, согласно требованиям Роспотребнадзора, приготовлением дезинфицирующих растворов различной концентрации должны заниматься исключительно медики, закрепленные за общеобразовательными учреждениями. Впрочем, по информации заместителя директора департамента по социальной политике – начальника городского Управления образования Оксаны Шуляповой, особых сложностей тут не возникнет. В предстоящем учебном году все школы Саранска будут обеспечены медработниками.