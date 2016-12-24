В Мордовии проверят систему экстренного оповещения населения

Репортер

20 августа, услышав сигнал «Внимание всем», включите радио или телевизор (каналы местного вещания), прослушайте сообщение и действуйте в соответствии с полученной информацией.

Время проведения проверки: 12:00 – 12:30 ч.

Сохраняйте порядок и спокойствие, мероприятия учебные.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Просьбы и решения

Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках

Гришина закрыли

Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей

Нарубил на статью

Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей

Прививки на подходе

С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу