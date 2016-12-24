В Мордовии проверят систему экстренного оповещения населения

20 августа, услышав сигнал «Внимание всем», включите радио или телевизор (каналы местного вещания), прослушайте сообщение и действуйте в соответствии с полученной информацией.

Время проведения проверки: 12:00 – 12:30 ч.

Сохраняйте порядок и спокойствие, мероприятия учебные.