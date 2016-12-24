В Мордовии проверят систему экстренного оповещения населения

Просьбы и решения
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
20 августа, услышав сигнал «Внимание всем», включите радио или телевизор (каналы местного вещания), прослушайте сообщение и действуйте в соответствии с полученной информацией.
Время проведения проверки: 12:00 – 12:30 ч.
Сохраняйте порядок и спокойствие, мероприятия учебные.
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
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