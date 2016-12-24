31 человек заболел, 36 выписаны с выздоровлением

Кадошкино порозовеет
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Как сообщает региональный оперативный штаб, за последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 36 человек выписаны с выздоровлением
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (14); Рузаевском районе (4); Большеберезниковском районе (3); Зубово-Полянском, Дубенском, Лямбирском районах (по 2); Ичалковском, Атюрьевском, Чамзинском, Ардатовском районах (по одному).
Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 83 года. Моложе 30 лет также 7 человек, самому юному 10 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 5078 случаев коронавируса. 3952 человека выздоровели.
38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 18 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 592 человека на стационарном лечении
- 892 человека под наблюдением дома.
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
В конце недели Владимир Волков объехал сразу четыре «западных» района республики Краснослободский, Атюрьевский, Торбеевский и...
Глава Дубенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
Житель Яваса получил срок за торговлю поддельным алкоголем
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии