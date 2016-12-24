31 человек заболел, 36 выписаны с выздоровлением

Как сообщает региональный оперативный штаб, за последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 36 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (14); Рузаевском районе (4); Большеберезниковском районе (3); Зубово-Полянском, Дубенском, Лямбирском районах (по 2); Ичалковском, Атюрьевском, Чамзинском, Ардатовском районах (по одному).

Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 83 года. Моложе 30 лет также 7 человек, самому юному 10 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5078 случаев коронавируса. 3952 человека выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 18 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 592 человека на стационарном лечении

- 892 человека под наблюдением дома.