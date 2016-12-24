В республике с 1 сентября начнут работу детские сады

В саранских школах временно отменяются «продленки»
В городской администрации прошло совещание с директорами школ
В Мордовии с 1 сентября возобновится полноценная работа детских садов и организаций дополнительного образования. Об этом было заявлено на совещании по подготовке к новому учебному году, которое 18 августа в режиме видеоконференции провел Глава Мордовии Владимир Волков.
В городской администрации прошло совещание с директорами школ
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