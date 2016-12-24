В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах

Глава Мордовии Владимир Волков 18 августа в режиме видеоконференции провел совещание по подготовке к новому учебному году. В совещании приняли участие Председатель Госcобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков и члены кабинета министров, руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова, начальник Главного управления МЧС России по РМ Андрей Наумов, руководители вузов и профессиональных образовательных организаций, главы районов и начальники районных управлений образования.

Как подчеркнул Глава республики, подготовка к учебному году будет выстроена с учетом текущей эпидемиологической ситуации и перспектив ее развития. Учебный год начнется в традиционном формате, однако принято решение отказаться от проведения праздничных линеек, чтобы избежать массового скопления людей. В День знаний в школах пройдут только классные часы. Также с 1 сентября возобновится полноценная работа детских садов и организаций дополнительного образования, на учебу выйдут и студенты вузов.

При организации учебного процесса во всех образовательных учреждениях республики должно быть обеспечено строгое соблюдение требований санитарно-эпидемической безопасности, а чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, необходимо провести своевременную вакцинацию от гриппа.

«В прошлом году, несмотря на высокий процент вакцинации, мы были вынуждены объявлять в школах карантин по гриппу, останавливали школы. Это значит, что количество сделанных прививок было недостаточным, - отметил Владимир Волков. - А этот год - особенный: грипп, ковид, пневмонии. Если мы правильно не проведем вакцинацию, все это может наложиться друг на друга, и тогда мы получим очень нехорошую ситуацию».

Планируется привить от гриппа свыше 115 тысяч детей и студентов, более 16 тысяч педагогов. Владимир Волков отметил принципиальную значимость вакцинации, ведь в случае осложнения эпидемиологической обстановки школы будут вынуждены вновь перейти на дистанционное обучение. А это непростое испытание для всех: и для детей, и для педагогов, и для родителей.

Для предотвращения распространения инфекции все образовательные организации должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, термометрами, бактерицидными лампами. Как подчеркнул Глава республики, это задача Министерства образования и местных органов власти. Кроме того, школы должны выстроить новый режим работы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Необходимо составить график прихода каждого класса, продумать режим питания и перемещения детей, организовать уборку и проветривание. Уроки физкультуры спланировать на свежем воздухе. В школах, работающих в режиме шестидневной рабочей недели, необходимо рассмотреть возможность перехода на пятидневный режим работы с организацией шестого учебного дня в дистанционном режиме», - отметила заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова.

Чтобы предупредить распространение простудных заболеваний в осенний период, Глава республики поставил задачу проработать вопрос заблаговременного включения отопления в детских садах и школах.

«В это время, когда бывает холодная погода, очень часто мы получаем вспышку простудных заболеваний, - сказал Владимир Волков. – Поэтому в этом году необходимо завершить подготовительные работы на две недели раньше, чтобы при соответствующей погоде мы могли начать в учебных заведениях отопительный сезон».

Предстоящий учебный год будет отличаться от всех предыдущих не только из-за новой санитарно-эпидемиологической реальности, но и благодаря тем нововведениям, которые Президент России Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию. Прежде всего – это организация бесплатного питания для учеников начальной школы. Мордовия вошла в число регионов, которые решили эту задачу, в том числе в малокомплектных школах. Бесплатным питанием будут обеспечены все школьники начальных классов - это более 30 тысяч детей.

Еще одно нововведение – федеральные доплаты по 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям. Как пояснила министр образования Мордовии Галина Явкина, их будут получать все без исключения классные руководители вне зависимости от того, сколько учеников в классе. При этом будут сохранены все имеющиеся региональные выплаты.

Напомним, что по инициативе Президента России принят закон о воспитательной работе в системе образования. Как отметил Владимир Волков, от классных руководителей ждут более активной внеклассной работы с детьми, в том числе по таким важнейшим направлениям как любовь к Родине, знание ее истории.

Также в этом году по решению Президента России стартовала программа «Земский учитель», благодаря которой новые учителя математики, физики и иностранного языка пришли в Явасскую, Парапинскую, Учхозскую и Торбеевскую школы. В сентябре они получат положенные выплаты по 1 млн. рублей.

В ходе совещания были обсуждены вопросы строительства образовательных учреждений. В рамках национального проекта «Образование» 1 сентября откроется новая школа на 140 мест в селе Дракино Торбеевского района. До конца года должно быть завершено строительство школы в селе Аксеново Лямбирского района. Администрации Саранска совместно с Минстроем поручено завершить разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы на 1450 мест в микрорайоне «Юбилейный». Владимир Волков напомнил, что школа №17 уже не справляется с наплывом учащихся. В новом учебном году там будут учиться 2074 ребенка при проектной мощности 1450 человек.

В этом году в республике вводится в строй сразу несколько детских садов. До 1 сентября должны быть открыты дошкольные учреждения в Ялге и Дубенках, до 1 ноября - в селе Белозерье. Кроме того, до конца года необходимо ввести в эксплуатацию детские сады в Атюрьеве, Ардатове и Рузаевке.

Главы районов, в которых идет отставание по срокам строительства образовательных учреждений, получили предупреждения от Главы республики. Особенно жесткой критике Владимир Волков подверг главу Ельниковского района Юрия Бекешева в связи с затягиванием работ по капитальному ремонту Ельниковского лицея.

Также в ходе совещания рассмотрены вопросы закупки учебников, оснащения школ новым оборудованием, модернизации материальной базы учреждений среднего профессионального образования.

Завершая видеоконференцию, Глава Мордовии подчеркнул, что до 1 сентября необходимо исправить все имеющиеся недоработки, чтобы встретить новый учебный год во всеоружии. Время для этого еще есть.