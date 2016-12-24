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Глава Мордовии Владимир Волков 18 августа в режиме видеоконференции провел совещание по подготовке к новому учебному году. В совещании приняли участие Председатель Госcобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков и члены кабинета министров, руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова, начальник Главного управления МЧС России по РМ Андрей Наумов, руководители вузов и профессиональных образовательных организаций, главы районов и начальники районных управлений образования.
Как подчеркнул Глава республики, подготовка к учебному году будет выстроена с учетом текущей эпидемиологической ситуации и перспектив ее развития. Учебный год начнется в традиционном формате, однако принято решение отказаться от проведения праздничных линеек, чтобы избежать массового скопления людей. В День знаний в школах пройдут только классные часы. Также с 1 сентября возобновится полноценная работа детских садов и организаций дополнительного образования, на учебу выйдут и студенты вузов.
При организации учебного процесса во всех образовательных учреждениях республики должно быть обеспечено строгое соблюдение требований санитарно-эпидемической безопасности, а чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, необходимо провести своевременную вакцинацию от гриппа.
«В прошлом году, несмотря на высокий процент вакцинации, мы были вынуждены объявлять в школах карантин по гриппу, останавливали школы. Это значит, что количество сделанных прививок было недостаточным, - отметил Владимир Волков. - А этот год - особенный: грипп, ковид, пневмонии. Если мы правильно не проведем вакцинацию, все это может наложиться друг на друга, и тогда мы получим очень нехорошую ситуацию».
Планируется привить от гриппа свыше 115 тысяч детей и студентов, более 16 тысяч педагогов. Владимир Волков отметил принципиальную значимость вакцинации, ведь в случае осложнения эпидемиологической обстановки школы будут вынуждены вновь перейти на дистанционное обучение. А это непростое испытание для всех: и для детей, и для педагогов, и для родителей.
Для предотвращения распространения инфекции все образовательные организации должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, термометрами, бактерицидными лампами. Как подчеркнул Глава республики, это задача Министерства образования и местных органов власти. Кроме того, школы должны выстроить новый режим работы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
«Необходимо составить график прихода каждого класса, продумать режим питания и перемещения детей, организовать уборку и проветривание. Уроки физкультуры спланировать на свежем воздухе. В школах, работающих в режиме шестидневной рабочей недели, необходимо рассмотреть возможность перехода на пятидневный режим работы с организацией шестого учебного дня в дистанционном режиме», - отметила заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова.
Чтобы предупредить распространение простудных заболеваний в осенний период, Глава республики поставил задачу проработать вопрос заблаговременного включения отопления в детских садах и школах.
«В это время, когда бывает холодная погода, очень часто мы получаем вспышку простудных заболеваний, - сказал Владимир Волков. – Поэтому в этом году необходимо завершить подготовительные работы на две недели раньше, чтобы при соответствующей погоде мы могли начать в учебных заведениях отопительный сезон».
Предстоящий учебный год будет отличаться от всех предыдущих не только из-за новой санитарно-эпидемиологической реальности, но и благодаря тем нововведениям, которые Президент России Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию. Прежде всего – это организация бесплатного питания для учеников начальной школы. Мордовия вошла в число регионов, которые решили эту задачу, в том числе в малокомплектных школах. Бесплатным питанием будут обеспечены все школьники начальных классов - это более 30 тысяч детей.
Еще одно нововведение – федеральные доплаты по 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям. Как пояснила министр образования Мордовии Галина Явкина, их будут получать все без исключения классные руководители вне зависимости от того, сколько учеников в классе. При этом будут сохранены все имеющиеся региональные выплаты.
Напомним, что по инициативе Президента России принят закон о воспитательной работе в системе образования. Как отметил Владимир Волков, от классных руководителей ждут более активной внеклассной работы с детьми, в том числе по таким важнейшим направлениям как любовь к Родине, знание ее истории.
Также в этом году по решению Президента России стартовала программа «Земский учитель», благодаря которой новые учителя математики, физики и иностранного языка пришли в Явасскую, Парапинскую, Учхозскую и Торбеевскую школы. В сентябре они получат положенные выплаты по 1 млн. рублей.
В ходе совещания были обсуждены вопросы строительства образовательных учреждений. В рамках национального проекта «Образование» 1 сентября откроется новая школа на 140 мест в селе Дракино Торбеевского района. До конца года должно быть завершено строительство школы в селе Аксеново Лямбирского района. Администрации Саранска совместно с Минстроем поручено завершить разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы на 1450 мест в микрорайоне «Юбилейный». Владимир Волков напомнил, что школа №17 уже не справляется с наплывом учащихся. В новом учебном году там будут учиться 2074 ребенка при проектной мощности 1450 человек.
В этом году в республике вводится в строй сразу несколько детских садов. До 1 сентября должны быть открыты дошкольные учреждения в Ялге и Дубенках, до 1 ноября - в селе Белозерье. Кроме того, до конца года необходимо ввести в эксплуатацию детские сады в Атюрьеве, Ардатове и Рузаевке.
Главы районов, в которых идет отставание по срокам строительства образовательных учреждений, получили предупреждения от Главы республики. Особенно жесткой критике Владимир Волков подверг главу Ельниковского района Юрия Бекешева в связи с затягиванием работ по капитальному ремонту Ельниковского лицея.
Также в ходе совещания рассмотрены вопросы закупки учебников, оснащения школ новым оборудованием, модернизации материальной базы учреждений среднего профессионального образования.
Завершая видеоконференцию, Глава Мордовии подчеркнул, что до 1 сентября необходимо исправить все имеющиеся недоработки, чтобы встретить новый учебный год во всеоружии. Время для этого еще есть.
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
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