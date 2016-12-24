Среди новых больных 10 человек старше 60 лет

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 15 человек выписаны с выздоровлением.

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); Зубово-Полянском районе (3); Рузаевском, Ковылкинском районах (по 2); Ардатовском, Инсарском, Чамзинском, Торбеевском, Кадошкинском, Краснослободском районах (по одному). 

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 85 лет. Моложе 30 лет – 7 человек, в том числе годовалый ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5047 случаев коронавируса. 3916 человек выздоровели. 

человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 17 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 592 человека на стационарном лечении

- 892 человека под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
От взяток к «разоблачениям»

Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Прививки на подходе

С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу