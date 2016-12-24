По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 15 человек выписаны с выздоровлением.

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); Зубово-Полянском районе (3); Рузаевском, Ковылкинском районах (по 2); Ардатовском, Инсарском, Чамзинском, Торбеевском, Кадошкинском, Краснослободском районах (по одному).

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 85 лет. Моложе 30 лет – 7 человек, в том числе годовалый ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5047 случаев коронавируса. 3916 человек выздоровели.

человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 17 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 592 человека на стационарном лечении

- 892 человека под наблюдением дома.