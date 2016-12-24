Вернуть потерянный миллион

В Саранске пенсионерка перевела аферистам 188 тысяч рублей под предлогом оказания адвокатских услуг

У мошенников нет таких границ подлости и цинизма, за которые они не могли бы зайти. В этой печальной истине в очередной раз убедилась 83-летняя пенсионерка из Саранска, вновь поверившая в добрые намерения незнакомых людей и потерявшая из-за этого 188 тысяч рублей. В дежурную часть полиции с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве пожилая женщина обратилась на минувшей неделе.

Обманутая жительница города имеет давние счеты с аферистами. В 2016 году она уже пострадала от действий лжеэкстрасенсов, перечислив за кодировку от пьянства своего сына в общей сложности 1 миллион рублей.

Сначала она поверила рекламе «экстрасенсорного заговора» от алкоголизма и перечислила деньги за магическое спасение сына от пагубного пристрастия. Понятно, что всякие «кодирующие ритуалы» никакого воздействия на сына не оказали, он как пил горькую, так и не останавливался. Пенсионерка была вынуждена обратиться в полицию.

В период расследования уголовного дела в 2017 году с ней снова связался неизвестный и сообщил, что злоумышленники задержаны и деньги можно будет вернуть. Однако для улаживания всех формальностей необходимо перечислить еще денежные средства. В результате потерпевшая перевела на неизвестные счета 600 000 рублей. Осознав, что снова стала жертвой мошенников, пожилая женщина сообщила о случившемся в полицию. Сотрудниками полиции было установлено, что денежные средства в обоих случаях поступали на карты граждан, зарегистрированных на территории Украины.

И вот в августе этого года старушке вновь позвонили и сообщили, что в отношении лиц, которые ранее у нее обманным путем выманили крупные суммы денег, возбуждено уголовное дело, они установлены, и скоро будет суд. Однако, чтобы вернуть все деньги, необходимо нанять адвоката, с чем ей готовы помочь. Женщина в силу преклонного возраста поверила звонившему и несколько дней подряд перечисляла деньги на неизвестные счета. После чего связь с «помощником» прервалась, пожилая женщина снова была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

МВД по РМ напоминает родным и близким пожилых людей, что представители старшего поколения, особенно одинокие, бывают доверчивы и наивны. На это и рассчитывают мошенники, желающие обманом получить легкие деньги. Несмотря на то что в интернете подробно описаны наиболее распространенные схемы «развода», бабушки и дедушки продолжают верить на слово незнакомым людям и добровольно отдавать свои накопления. Расскажите своим старшим родственникам, соседям и знакомым о наиболее распространенных мошеннических схемах и постарайтесь им объяснить, что нельзя верить незнакомцам. Позаботьтесь о пожилых.