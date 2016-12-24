Приговор за взятку

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Бывший начальник энергомеханического отдела исправительной колонии № 17 Дмитрий Мордвинов услышал приговор по своему уголовному делу. В феврале этого года его задержали при получении взятки в размере 200 тысяч рублей.
37-летнего Дмитрия Мордвинова взяли 18 февраля этого года в поселке Явас Зубово-Полянского района сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по РМ и оперативники регионального Управления ФСБ. По данным следствия, за денежное вознаграждение начальник отдела должен был пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы - 30 мобильных телефонов - для последующей передачи их одному из осужденных. Учитывая, что Дмитрий Мордвинов занимал в колонии не последнюю должность, эта операция могла представляться ему не слишком рискованной. Но оперативники сорвали планы сотрудника УФСИН «заработать» легкие деньги. Мордвинову было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере» (до 12 лет неволи со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки). После возбуждения уголовного дела сотрудник колонии был уволен из органов уголовно-исполнительной системы в связи с нарушением условий контракта.
Приговором суда Дмитрию Мордвинову назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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