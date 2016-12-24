Пенсионер погиб в результате «чужого» ДТП

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С жестокой гримасой судьбы оборвался жизненный путь 85-летнего пенсионера из Саранска. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы в результате столкновения двух автомобилей на Светотехстрое - он был травмирован одной из отлетевших с дороги машин.
По информации республиканской Госавтоинспекции, авария произошла 12 августа около двух часов дня. 20-летний молодой человек (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2020 г. привлекался 16 раз), управляя автомобилем «ВАЗ 21124», двигался со стороны Лямбирского шоссе в сторону ул. Семашко. При перестроении он не предоставил преимущества автомобилю «ВАЗ 211440» под управлением 19-летнего водителя, который двигался попутно без изменения направления движения. В результате произошло столкновение, после чего по инерции автомашину «ВАЗ 21124» отбросило на дорожное ограждение, где она сбила 85-летнего мужчину. Пенсионера на «скорой» доставили в реанимационное отделение больницы, где от полученных травм он скончался.
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