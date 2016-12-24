Жителя Саранска зарезали в кафе

Ночью 13 августа в саранском кафе на ул. Невского бушевали пьяные страсти. Спонтанный конфликт между двумя молодыми людьми закончился здесь кровопролитием - зарезанного в драке 31-летнего жителя Саранска вызванные на место происшествия медики нашли уже вне стен увеселительного заведения.

Сообщение в дежурную часть полиции об обнаружении тела жителя Саранска с проникающими колото-резаными ранами грудной клетки поступило из медицинского учреждения в час ночи. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа УМВД и сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД. Следственный комитет по РМ по факту убийства молодого человека возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Погибшим оказался 31-летний Николай Мастерков, пришедший в кафе расслабиться вместе со своим братом. Как выяснили оперативники, одному из посетителей не понравилось поведение Мастеркова, и он сделал ему несколько замечаний. Житель Саранска не остался в долгу и послал незнакомца по известному адресу. Началась драка. Оппонент Мастеркова в какой-то момент схватил с барной стойки нож и несколько раз ударил противника в грудь. После случившегося любитель помахать ножом вынес истекающего кровью парня из кафе и вызвал скорую помощь. Но приезда медиков он дожидаться не стал и скрылся вместе с орудием убийства в неизвестном направлении.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель села Аксеново Лямбирского района Денис Лысаков. Он в течение трех дней скрывался от правоохранительных органов на территории республики, однако был задержан в Аксенове у знакомого, где пытался спрятаться от полицейских.

За содеянное жителю Лямбирского района грозит до 15 лет лишения свободы.