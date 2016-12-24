От взяток к «разоблачениям»

Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на высокопоставленных сотрудников следственных органов

Громкое уголовное дело против нашего известного земляка 41-летнего полковника Михаила Барышева постепенно начинает обрастать любопытными деталями. Обвиненный в многомиллионных взятках, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, бывший руководитель именитого спортивного клуба ЦСКА, по всей видимости, решил, что терять ему уже нечего, и стал строчить показания на высокопоставленных сотрудников следственных органов, пытаясь затащить их за собой в уголовное разбирательство.

К моменту ареста в ноябре 2018 года полковник Михаил Барышев успел сделать головокружительную карьеру - сначала он командовал «кремлевским» полком, потом работал в Федеральной службе охраны, руководил спортклубом ЦСКА, а взяли его «под руки» уже в должности начальника Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России.

Первоначально Михаила Барышева привлекали к ответственности только за коррупцию. Речь идет о незаконном обогащении при подготовке к Всемирным зимним военным играм в Сочи, собравшим в феврале 2017-го около тысячи военных спортсменов из 26 стран мира. Барышев занимал тогда должность руководителя ЦСКА - федерального автономного учреждения Минобороны РФ. Следствие считает, что он со своими подчиненными решил погреть руки на этом масштабном военно-спортивном форуме. Брать деньги решили по известной схеме - откатами с «понимающих правила игры» коммерсантов, задействованных в обеспечении этого мероприятия. Сумма отката была стандартная - 10% с каждого контракта. Следственные органы только по этим играм насчитали у Барышева и его сообщников взяток на сумму свыше 23 миллионов рублей.

В дальнейшем в деле стали всплывать все новые и новые эпизоды, коллеги полковника начали давать признательные показания, а заодно стал расширяться и круг подозреваемых в откатах. Как установили следователи, хищения и взятки были обыденной теневой практикой для руководства ЦСКА - на протяжении нескольких лет все это проворачивалось при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей. В деле фигурируют коммерсанты, платившие за участие в тендерах, и посредники - в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба.

Уже лично полковник Барышев, как полагает следствие, похитил 4 миллиона рублей из внебюджетного фонда «Спортивные инициативы ЦСКА», который он контролировал. Также нашего земляка обвиняют в злоупотреблении своими должностными полномочиями - он раздал подчиненным 2,6 миллиона рублей в качестве премий, а потом заставил их вернуть эти деньги.

При аресте Михаил Барышев отрицал свою причастность к преступлениям и заявлял, что его просто подставили. А из СИЗО писал жалобы главе СКР Александру Бастрыкину на предвзятое к нему отношение военного следствия. И попутно оправдывался, что попал тогда в сложную экономическую ситуацию - Всемирные зимние военные игры долго не финансировались. В связи с этим организаторам пришлось привлекать «огромные средства» знакомых коммерсантов, «в том числе наличные», чтобы расплатиться с фирмами, предоставившими ЦСКА форму для спортсменов, автотранспорт, мониторы и программное обеспечение для трансляции соревнований и т. д.

Понимая, что его действия носят не совсем законный характер, Михаил Барышев, по его словам, стал консультироваться с весомыми персонами, «к мнению которых прислушивался». В их число входили люди с большими звездами на погонах. Все они, как полагал полковник, одобрили его коммерческие инициативы, поскольку те были направлены только на решение государственной задачи. Но уже после того, как военные игры были с успехом проведены, следственные органы решили, что их организатор брал взятки с бизнесменов, пожелавших принять участие в обеспечении масштабного мероприятия. Михаил Барышев также сообщал в своем послании Александру Бастрыкину, что добытыми им на организацию военных игр деньгами активно пользовались консультанты в погонах, к которым он обращался.

Через некоторое время от эпистолярного жанра полковник перешел к конкретным процессуальным действиям. Сначала он оформил явку с повинной и дал показания, что под угрозой «незаконного уголовного преследования» был вынужден в период с 2015-го по 2018 год оплачивать занятия дочери высокопоставленного сотрудника Следственного комитета России в фитнес-клубе на Кутузовском проспекте. Была проведена тщательная проверка («под микроскопом» исследовались все чеки), в ходе которой выяснилось, что дама почти всегда сама оплачивала фитнес, а Михаил Барышев через своего помощника финансово частично участвовал в этом «по личной инициативе», «без оказания на него какого-либо давления и выдвижения ему незаконных требований».

И вот на прошлой неделе у Михаила Барышева случилась новая явка с повинной и появилась новая цель для обвинений. Как сообщил «Коммерсант», по версии полковника Барышева, в 2016 году он был вынужден обеспечить спортивной формой Военное следственное управление СКР по Москве и его начальника, а кроме того, оплатил им билеты на матчи чемпионата мира по футболу. Таким образом, по мнению полковника, следственное управление незаконно получило 3,5 миллиона рублей.

Теперь и по этим показаниям Михаила Барышева будет проводиться проверка, и кто его знает, сколько у нашего земляка «в запасе» таких эпизодов, которые он готов выкладывать в ходе знакомства с материалами своего уголовного дела. Полковник сейчас находится в «Матросской тишине» и в известной мере заинтересован в максимально длительном там пребывании - ведь по новым законам год СИЗО идет за полтора года в заключении по приговору суда. А что до новых уголовных деяний, которые Барышев на себя «навешивает», так добровольное заявление о даче взятки снимает с подносителя уголовную ответственность.

Справка «ВС»

Михаил Барышев родился в Саранске в 1978 году. Окончил тверское Суворовское военное училище, московское Высшее общевойсковое командное училище, курсы Военной академии Генерального штаба. Сначала он проходил службу в батальоне Почетного караула Отдельного Комендантского полка (ныне - Преображенский). В 31 год Михаил Барышев уже назначен командиром Отдельного Комендантского полка. Эту должность он занимал с 2009-го по 2012 год. Затем перешел на работу в центральный аппарат Федеральной службы охраны. С октября 2014 года по июль 2017 года занимал должность начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСКА). В мае 2017 года назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.