Доходы на виду

Глава Мордовии, сенаторы и депутаты отчитались о доходах и находящемся в их распоряжении имуществе

На прошедшей неделе с незначительной временной разницей на официальных сайтах Кремля, Правительства России, Совета Федерации и Государственной думы РФ появились сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера российских чиновников и парламентариев. На сей раз из-за пандемии коронавируса новостей об их заработках пришлось ждать дольше обычного. Впрочем, менее любопытной информация от этого не стала. Ведь в большинстве случаев, как оказалось, материальное благосостояние государственных мужей росло опережающими инфляцию темпами…

Равнение на…

Глава государства Владимир Путин задекларировал за прошлый год доход в 9 миллионов 726,6 тысячи рублей. То есть на 1,1 млн больше, нежели в 2018-м. В остальном перечень имущества Президента России изменений не претерпел. Он все так же владеет квартирой в Петербурге площадью в 77 «квадратов», 18-метровым гаражом, двумя раритетными автомобилями «ГАЗ М-21» и одной «Нивой», плюс - прицепом «Скиф». Еще одна 154-метровая квартира и гаражное место на 18 «квадратов» находится у Президента в пользовании.

Доход Председателя правительства страны Михаила Мишустина составил 18 млн 235,4 тыс. рублей. Здесь, правда, нужно уточнить, что в 2019-м он еще «рулил» Налоговой службой. И заработок сложился как из доходов по месту основной работы, так и из депозитов, открытых еще в период предпринимательской деятельности. Никакой собственности у премьера нет. Практически все имущество, а именно - квартира площадью 141,6 кв. м и 861-метровый жилой дом с земельным участком в 0,55 га, находится у семейства (муж, жена и несовершеннолетний сын) в пользовании. Исключением стал разве что автомобиль «Ford Kuga», записанный на супругу. Она, кстати, тоже внесла посильную лепту в пополнение фамильного бюджета. Причем ее вклад потянул аж на 54,8 миллиона рублей.

Среди членов федерального кабинета министров отличился руководитель Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, чей доход превысил 586 млн рублей (из собственности министра исчезли за год три автомобиля - «ИЖ Москвич 412», «ВАЗ-2103» и «ГАЗ-21»). На втором месте оказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко, получивший 432,3 миллиона рублей. А вот замкнул тройку лидеров другой вице-премьер - Полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев (около 180 млн рублей). Напротив, самым скромным по доходам министром признан Олег Матыцин, отвечающий за спорт. За прошлый год он задекларировал доход в 934,7 тысячи рублей.

Глава Мордовии отчитался о доходах

3 миллиона 818 тысяч 506 рублей 61 копейку заработал в прошлом году Глава Мордовии Владимир Волков. Согласно опубликованным сведениям, доходы руководителя республики увеличились по сравнению с 2018 г. почти на 449,6 тыс. рублей.

В собственности лидера Мордовии по-прежнему значатся жилой дом площадью 375,1 кв. м, квартира (166,4 кв. м), а также три земельных участка (на 1175, 1480 и 458 «квадратов»). Еще один надел на 2092 кв. м находится у регионального руководителя в пользовании.

Доходы супруги Главы РМ, напротив, сократились за год на 222,8 тысячи - до 562 480 рублей.

Ловись, рыбка

Еще более существенное материальное расслоение наблюдается в верхней и нижней палатах российского парламента. Заработки сенаторов, к примеру, находятся в диапазоне от 1,99 миллиона у Дины Оюн из Тывы до 2,77 миллиарда у представителя Камчатского края Валерия Пономарева. Состояние совладельца «Океанрыбфлота», кстати, выросло за год на 400 с лишним миллионов рублей. За душой у него все так же имеется три квартиры общей площадью более 500 кв. м, несколько нежилых помещений и машино-мест, а вдобавок вполне достойный автопарк, состоящий из антикварной 21-й «Волги», неприметных «Ferrari F430», «Bentley Bentayga W12» и «Bentley Arnage R».

Немногим меньше свезло по финансам другому «рыбному магнату» - бывшему председателю Союза рыбопромышленников Карелии Игорю Зубареву. По итогам 2019-го он довольствовался только «бронзой», сократив доходы с 564,4 до 484,6 миллиона рублей. В таких условиях на второй позиции обосновался зампред комитета по международным делам Совета Федерации Александр Бабаков, представляющий Тамбовскую область. Его капитал вырос с 373,44 до 512,1 млн руб.

Наконец, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16 миллионов 726 тысяч рублей. И это на полтора «лимона» больше прежнего. В собственности ее имеется дачный участок площадью 3,6 тыс. кв. м, не подлежащий застройке склон (2,77 тыс. кв. м), дача (729 кв. м), хозблок (255 кв. м), квартира (290 кв. м), машино-место, три нежилых здания общей площадью около 760 кв. м, объект незавершенного строительства (250 кв. м). Также в пользовании главного сенатора находится служебная дача площадью 730 кв. м и раскинувшиеся на 5,5 тысячи «квадратов» земли населенных пунктов.

Год «в плюсе»

Оба «мордовских» сенатора тоже ожидаемо завершили год «с плюсом». Член верхней палаты российского парламента от исполнительного органа власти республики Сергей Кисляк отчитался в получении 6,33 миллиона рублей (5,44 млн по итогам 2018-го). Экс-посол России в США продолжает владеть земельным участком (0,12 гектара), жилым домом (212,5 кв. м), квартирой (140 кв. м), гаражом (19,7 кв. м), хозяйственным строением (12 кв. м) и «Jeep Commander». В пользовании его находится 30-метровый гараж и участок под ним. Супруга бывшего дипломата заработала за означенное время почти 369 тысяч рублей.

Бессменный с 2004-го член Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мордовии Владимир Литюшкин заработал в прошлом году около 31,9 млн рублей (против 30,77 миллиона в 2018-м). При этом список задекларированного им имущества вновь остался неизменным. В собственности экс-директора «Лисмы» находится жилой дом площадью 373,9 кв. м, две квартиры (123 и 108 «квадратов») и 10 земельных участков. В том числе - четыре садовых, два приусадебных, один - сельскохозяйственного назначения, а вдобавок участок для жилищного строительства, 2,53 гектара земли на особо охраняемой территории и небольшой (в 21 квадратный метр) надел, предназначенный «для размещения гаражей и автостоянок». Из нежилой недвижимости у мордовского сенатора имеется 7 строений (от 24 до 253 кв. м), недостроенное здание и ограда. Не обновился пока и его автопарк, состоящий из седана «Skoda Superb», «бобика» (ГАЗ-69А), трендовой 21-й «Волги», трактора «Беларусь», экскаватора на базе трактора «МТЗ», снегохода «Скандик», катера «Гулянка» и маломерного судна. Кроме того, за господином Литюшкиным, как и ранее, числятся два гаража (16,5 и 36,3 кв. м) и машино-место площадью в 25,7 «квадрата».

«Расти, моя копилка»

Депутатам нижней палаты парламента (в том числе и от Мордовии) жаловаться на бедность не приходится по определению. Член «аграрного» комитета Александр Воробьев, скажем, за год поднял свои заработки с 5,4 до 8,06 млн рублей. Он все так же продолжает владеть автомобилем «Volvo ХС90», мини-трактором «Mitsubishi MT 180D», двумя гаражами (21 и 38 кв. м) и двумя земельными участками - под гараж, площадью 49 квадратных метров, и садоводческим (600 «квадратов»). Кроме того, в собственности четы Воробьевых находится 73-метровая квартира. Остальное имущество - домик в 77,4 «квадрата», 57-метровая квартира и небольшой земельный надел - числится у парламентария в пользовании.

На втором месте по доходам среди «мордовских» представителей в Госдуме России по-прежнему находится Василий Пискарев, задекларировавший около 7 миллионов рублей (6,65 млн - в 2018 году). Крупных покупок он также не сделал. В списке имущества, принадлежащего председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции, по-прежнему фигурируют только два гаражных бокса (общей площадью 40,6 кв. метра). Тогда как две квартиры, общей площадью 187 квадратных метров, находятся у него в безвозмездном пользовании, а 187-метровая дача - в возмездном (на период замещения должности). Еще две квартиры (в 93 и 40,5 «квадрата») и «Land Rover Freelander» записаны на супругу законодателя.

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов на этот раз доходами не блеснул - 6,85 миллиона рублей (6,7 млн руб. - в 2018 году). В собственности его числятся 72,4-метровая квартира, жилой дом (232,6 «квадрата»), земельный участок (2613 кв. м), два гаража (49 и 19,8 кв. метра) и «Renault Fluence».

Четвертый же наш представитель в Госдуме Сергей Чиндяскин отчитался в получении 5,43 млн рублей, что на 600 с лишним тысяч больше, нежели годом ранее. В собственности его все так же значится лишь квартира площадью 81,3 кв. метра.

Отдельно стоит упомянуть о Викторе Кидяеве. Заработки его выросли с 5,07 до 5,52 млн рублей. В индивидуальной собственности - три жилых дома (на 200, 240 и 315 «квадратов») и шесть земельных наделов общей площадью около 250 соток.

Дорогие депутаты

В верхней части «доходного списка» депутатов Государственной думы РФ существенных изменений не произошло. Первое место сохранил за собой видный единоросс, основатель «ABI Group» Григорий Аникеев, чьи доходы «подросли» с 2,33 до 2,52 миллиарда. В декларации он указал сразу 12 объектов недвижимости, несколько автомобилей представительского класса, яхт и всего-то один вертолет. С третьей на вторую позицию перебрался стремительно обогатившийся Леонид Симановский, получивший доход в 1 млрд 165 млн руб. А вот Николай Борцов опять «ушел в минус» - 706 млн руб. против 988,5 миллиона в 2018 году.

И напоследок - о заработках Председателя нижней палаты и лидеров думских фракций. Вячеслав Володин задекларировал солидный 100-миллионный доход (71 миллион 744 тысячи в позапрошлом году). Помощники спикера, правда, незамедлительно пояснили, что речь тут идет преимущественно о прибыли по вкладам. При этом около половины вырученных средств - 45 миллионов - ушло на благотворительность. В числе принадлежащих Володину объектов недвижимости есть жилой дом площадью около тысячи «квадратов», два гостевых строения на 670 кв. метров, квартира (174,3 кв. м), земельный участок и еще ряд построек и машино-мест.

Самым обеспеченным партийным боссом на сей раз стал Владимир Жириновский. Председатель ЛДПР выручил за год 22,4 млн рублей (6,7 миллиона - в 2018-м). Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, в сущности, остался при своем - 7,9 миллиона рублей. Ну, а у руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова дела, судя по всему, никак не заладятся. Его доходы упали с 4,9 до 4,2 миллиона.