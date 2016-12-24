Мечта об идеальной диете, а не о красивом теле

Чрезмерное увлечение здоровым питанием вредит здоровью

С недавних пор специалисты ставят нервную орторексию в один ряд с такими расстройствами пищевого поведения, как булимия и анорексия. Ее коварство заключается в том, что она до поры до времени выглядит как популярное в 21-м веке стремление многих к здоровому образу жизни и здоровому питанию. И лишь когда начинают явно проявляться отрицательные стороны орторексии, когда начинает страдать здоровье - тогда сам человек (а чаще - его друзья и близкие) начинает задумываться: что-то тут не так…

О том, чем опасна орторексия и как ее отличить от естественного желания есть здоровую пищу, нам рассказывает клинический психолог, член международной ассоциации гипнологов Варвара Зародина.

- Варвара Васильевна, сегодня многие известные персоны стали активно пропагандировать правильное питание, веганство, сыроедение, отказ от лактозы, сахаров, глютена. Как вы считаете, это здоровый тренд?

- Никто не спорит, что здоровое питание полезно, но, к сожалению, люди и этим научились злоупотреблять. Орторексия стала заболеванием многих публичных личностей: звезд кино и эстрады, спортсменов, фитнес-блогеров. Они пропагандируют здоровое питание на своих страницах в соцсетях, показывают, что едят, делятся рецептами. На них устремлены взгляды миллионов - и, чувствуя перед подписчиками личную ответственность, адепты здорового питания начинают еще больше контролировать свое пищевое поведение. Попадая, таким образом, в ловушку орторексии.

- Как отличить орторексию от других пищевых расстройств?

- При орторексии человек не стремится сбросить вес, как при той же анорексии, - он мечтает об идеальной диете, а не о красивом теле.

- Кто чаще других становится жертвой орторексии?

- Как правило, это люди с повышенным уровнем тревожности, низкой самооценкой и особенными установками мышления. Иногда - вследствие перенесенного в прошлом стресса. Чаще других этим страдают перфекционисты - бывшие школьные отличники, которые привыкли все делать идеально. Если же идеально не получается, они очень страдают. Также орторексии подвержены девушки и женщины, которые мечтают о стройной фигуре. В результате жестких диет они отказываются даже от минимального количества глюкозы, что может привести к большим неприятностям. В последнее время довольно часто орторексию стали выявлять у подростков, и это очень тревожит, поскольку как раз в подростковом возрасте, когда идет активный период роста и созревания, очень важно питаться правильно. Лишение организма полезных веществ - это путь к необратимым последствиям для него.

- Чем еще опасна орторексия и какие органы и системы в нашем организме страдают больше всего?

- Многие продукты, от которых отказываются люди, страдающие орторексией, жизненно важны, и отказ от них может серьезно навредить здоровью. Например, из-за отказа от углеводов - в силу биохимических процессов переваривания пищи и ее усвоения - у нас возникает почечная недостаточность. И это - основная проблема диет. Также своеобразный вид диетического максимализма приводит к таким медицинским осложнениям, как анемия, дефицит тестостерона и брадикардия. При орторексии возникают проблемы с пищеварительной системой (запоры, вздутие живота, тошнота), нарушения водно-солевого баланса (скопление жидкости в тканях - и, как следствие, отеки: синяки под глазами, опухшее лицо по утрам, чувство тяжести в ногах даже при отсутствии нагрузки). Вследствие одержимости поддерживать здоровый образ жизни человек может испытывать повышенные нагрузки, повышенную утомляемость, а также у него может быть критичное снижение показателей массы тела.

- А что происходит с психическим состоянием человека?

- Наличие сопутствующих психических расстройств, связанных с орторексией, - таких как депрессия, тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство и состояния, вызванные злоупотреблением психоактивными веществами, - в разы увеличивает риск заболеваемости и смертности. Кроме того, у человека с орторексией часто наблюдаются проявления негативной психологической симптоматики: тревога и чувство вины при нарушении диеты, хроническая тревожность по поводу «несовершенства» питания и его отрицательного влияния на здоровье. И эта симптоматика ухудшается с того момента, когда человек меняет свои пищевые привычки в сторону чрезмерно правильного питания.

- По каким признакам можно определить эту опасность у себя или своих близких?

- В первую очередь это излишняя увлеченность модой на здоровое питание. В области полезного питания существуют свои модные тенденции, раздуваемые СМИ, популярными медиаперсонами, а также маркетинговыми кампаниями, которые мы имеем с вами возможность замечать сегодня невооруженным взглядом. Человек испытывает чувство удовлетворения и счастья от употребления здоровой или маркированной как «органическая» пищи. И, наоборот, испытывает чувство вины при употреблении «вредных» продуктов.

- Что это за продукты?

- Чаще всего это продукты, содержащие консерванты, искусственные красители и ароматизаторы, генетически модифицированные элементы, а также лактоза и сахар… Второй признак орторексии: человек много времени тратит на размышления о еде. Он заранее планирует приемы пищи и чувствует вину, если что-то пошло не так. Он избегает употребления пищи вне дома, а также еды, приготовленной или купленной другими людьми. Третий признак: человек, страдающий орторексией, осуждает людей, которые не следуют правилам здорового питания. Он дистанцируется от друзей, членов семьи и тех людей, которые не разделяют его убеждения о еде. Четвертый признак: проявление чрезмерного интереса к тому, что едят окружающие люди, желание обсуждать с ними тему важности правильного питания. И последний, пятый признак: одержимый правильным питанием человек находится в постоянном поиске источников, пропагандирующих здоровой образ жизни. Надо иметь в виду, что пропаганда здорового питания зачастую осуществляется непрофессионалами, что является существенным фактором ухудшения состояния здоровья многих людей.

- Какие шаги нужно предпринять, если человек заподозрил у себя или у близкого человека орторексию?

- Сегодня мы находимся под сильнейшим давлением социума и чувствуем, что обязаны быть успешными и совершенными во всех областях. Мы сами впускаем эту потребность во все аспекты своей жизни, в том числе и в область сохранения здоровья и поддержания правильных привычек. Проблема появляется тогда, когда стремление быть лучшим в вопросах питания становится главенствующим, и человек забывает о том, что вокруг есть и другая жизнь. Для выявления орторексии существуют специальные тесты, которые можно найти и пройти самостоятельно. Если вы заподозрили орторексию у себя или у своих близких, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам - диетологу и психологу. Диетолог расскажет, что такое здоровое питание и как оно влияет на организм. А психолог поможет выработать здоровое отношение к еде и избавит от комплексов и зависимостей.

Елена Соколова, фото из личного архива Варвары Зародиной