Футбольная команда «Тамбов» сыграет с «Химками» в Саранске

Репортер

Матч 3 тура Российской Премьер-Лиги состоится на «Мордовия Арене» уже завтра – 18 августа. Начало встречи в 19:00.⠀

Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru, стоимость 100 – 400 руб.

Билеты на матч «Тамбов» – «Сочи», который пройдет в Саранске 25 августа, так же уже в продаже на сайте.

Информация для болельщиков

• Вход на стадион через GATE 3, открывается за 1,5 часа до игры.

• Необходимо иметь при себе маску и перчатки, также их можно будет купить перед стадионом.

• Билеты будут продаваться с учётом социального дистанцирования. Просим болельщиков избегать скопления людей и соблюдать дистанцию 1,5-2 м.

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