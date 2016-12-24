1 сентября за парты сядут свыше 190 тысяч школьников Мордовии

Об этом сообщила на очередной сессии Госсобрания Мордовии министр образования РМ Галина Явкина. 1 сентября, по ее словам, в республике распахнут свои двери 482 учебных заведения, в том числе – 250 школ, 11 интернатов и 44 учреждения дополнительного образования. За парты сядут в общей сложности 190 тысяч 717 человек.

Подготовительные работы завершены почти повсеместно. Сейчас проходят традиционные проверки оснащенности организаций. Двухсменный режим обучения ввести намечено только в 16-ти школах (он коснется 3,7 тысячи детей и подростков). В 149 учреждениях будет организован подвоз учащихся. Для этих целей планируется задействовать 247 единиц транспорта. Техника в большинстве своем новая, за исключением 75 автобусов, находящихся в эксплуатации на протяжении 10 и более лет.

Инициативу Президента страны об обеспечении младшеклассников горячим питанием, как и предполагалось, Мордовия сможет реализовать одной из первых. Существенных проблем здесь возникнуть не должно. 96 процентов учащихся и без того питаются в школах регулярно, а 44 процента - даже дважды в день. Стоимость стандартного обеда составляет 41 рубль 50 копеек, при «двухразовом нормативе» - 100 рубль 68 копеек.

Говоря о кадровом обеспечении подведомственных организаций, Галина Явкина отметила, что стопроцентной укомплектованностью могут похвастать только пять районов. В целом же сей показатель равен 98%. Средний возраст педагогов - 51 год. Молодых специалистов насчитывается больше 12 процентов от общего числа учителей, пенсионеров – 18 процентов. Доплаты за классное руководство начнут получать более 4 тысяч человек. Зарплата (опять-таки средняя) колеблется в школах республики от 23 тысяч 127 рублей в дошкольных учреждениях до 26 тысяч 490 рублей - в организациях дополнительного образования.