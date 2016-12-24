В Мордовии определена величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год

Репортер

Региональный парламент одобрил предложение министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 г. Согласно принятому решению, она вновь останется неизменной -  8522 рубля. Исходя именно из этого значения и будет определяться в следующем году размер федеральной социальной доплаты к пенсии.

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