В Мордовии определена величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год

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Региональный парламент одобрил предложение министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 г. Согласно принятому решению, она вновь останется неизменной - 8522 рубля. Исходя именно из этого значения и будет определяться в следующем году размер федеральной социальной доплаты к пенсии.
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