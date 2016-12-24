Министерство финансов Мордовии возглавил Сергей Тюркин

Глава Мордовии подписал Указ о назначении Сергея Тюркина заместителем Председателя Правительства - министром финансов РМ. Перед этим внесенная на согласование кандидатура большинством голосов была одобрена депутатами Государственного Собрания республики.

Известно, что с финансовой системой связана вся трудовая деятельность 36-летнего уроженца Краснослободска. В 2006 году он окончил МГУ имени Н.П.Огарева по специальности «Финансы и кредит», в 2013-ом – стал магистром экономики. С 2006 по 2019 гг. работал в администрации Саранска, где прошел путь от ведущего, а позже и главного специалиста финансового управления до директора Департамента финансов. В августе прошлого года занял должность первого заместителя министра финансов Мордовии. В июне 2020-го, после ухода Алексея Симонова, возглавил ведомство в статусе «и.о.».

«Нагрузка будет большая, - напутствовал нового министра Владимир Волков. - Работать придется очень активно». По словам руководителя региона, стоящие перед финансовой службой задачи требуют, как правило, оперативного и грамотного рассмотрения. В первую очередь это относится к выполнению бюджетных обязательств, обеспечению бесперебойного функционирования экономики, сокращению внешнего долга, укреплению взаимодействия с федеральными органами власти.