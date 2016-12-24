Размер республиканского бюджета возрос до 50 миллиардов рублей

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О поступлении дополнительной финансовой помощи из федерального центра было объявлено на сорок восьмой сессии Государственного Собрания Мордовии. В целом, объемы ассигнований выросли сразу на 4 миллиарда 027 миллионов рублей. По большей части (на 2027 млн.) – за счет дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета, выделенных по отдельному распоряжению Правительства страны. Еще 940 миллионов приходится на компенсацию недополученных доходов региональной казны. 400 млн. получат медицинские и социальные работники, участвующие в мероприятиях по противодействию COVID-19. Также 224 миллиона пойдет на реализацию мер по сокращению безработицы, 208 – на поддержку малого и среднего бизнеса, 41 миллион – на оказание помощи пожилым людям в рамках соответствующего пилотного проекта.
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