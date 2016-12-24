32 новых случаев коронавируса

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (16), Зубово-Полянском районе (8); Ковылкинском районе (5); Краснослободском, Кочкуровском и Ельниковском районах (по одному). 

Старше 60 лет 7 человек, самому пожилому из них 81 год. Четверо из числа новых больных - дети.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4920 случаев коронавируса. 3809 человек выздоровели. 

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 13 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 607 человек на стационарном лечении

- 900 человек под наблюдением дома.

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