32 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (16), Зубово-Полянском районе (8); Ковылкинском районе (5); Краснослободском, Кочкуровском и Ельниковском районах (по одному).

Старше 60 лет 7 человек, самому пожилому из них 81 год. Четверо из числа новых больных - дети.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4920 случаев коронавируса. 3809 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 13 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 607 человек на стационарном лечении

- 900 человек под наблюдением дома.