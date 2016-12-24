В Мордовии при заключении брака в ЗАГС разрешили присутствовать гостям молодоженов

Соответствующие изменения 13 августа внесены в Указ Главы РМ о мерах противодействия коронавирусной инфекции в порядке его применения на территории республики.

- Граждане Росии, самолётом прибывшие в Россию из-за рубежа, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны сделать тест ПЦР на COVID-19 и разместить информацию о результатах на сайте «Госуслуги», заполнив форму https://www.gosuslugi.ru/400705/1.

- При ухудшении здоровья в течение 14 дней со дня прибытия в РФ необходимо обратиться за медпомощью без посещения медицинских организаций.

- В случае положительного результата требуется до выздоровления (и получения отрицательного результата на коронавирус) находиться на самоизоляции и выполнять предписания врача.

- Прибывающие из иностранных государств в Россию иными видами транспорта должны 14 дней со дня прибытия находиться на самоизоляции (по месту пребывания либо в обсерваторе).

В Мордовии возобновляется:

- деятельность в области исполнительских искусств в спортивных объектах на открытом воздухе с учетом социального дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора;

- деятельность библиотек, за исключением читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых залов.

Также при заключении брака в ЗАГС разрешено присутствие до 5 человек (включая самих молодожёнов, гостей, фотографов).