В Мордовии при заключении брака в ЗАГС разрешили присутствовать гостям молодоженов

В Мордовии пройдет «повальная» вакцинация
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
Соответствующие изменения 13 августа внесены в Указ Главы РМ о мерах противодействия коронавирусной инфекции в порядке его применения на территории республики.
- Граждане Росии, самолётом прибывшие в Россию из-за рубежа, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны сделать тест ПЦР на COVID-19 и разместить информацию о результатах на сайте «Госуслуги», заполнив форму https://www.gosuslugi.ru/400705/1.
- При ухудшении здоровья в течение 14 дней со дня прибытия в РФ необходимо обратиться за медпомощью без посещения медицинских организаций.
- В случае положительного результата требуется до выздоровления (и получения отрицательного результата на коронавирус) находиться на самоизоляции и выполнять предписания врача.
- Прибывающие из иностранных государств в Россию иными видами транспорта должны 14 дней со дня прибытия находиться на самоизоляции (по месту пребывания либо в обсерваторе).
В Мордовии возобновляется:
- деятельность в области исполнительских искусств в спортивных объектах на открытом воздухе с учетом социального дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора;
- деятельность библиотек, за исключением читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых залов.
Также при заключении брака в ЗАГС разрешено присутствие до 5 человек (включая самих молодожёнов, гостей, фотографов).
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
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