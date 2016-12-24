Врачи довольны «Арепливиром»

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков 13 августа провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым. Обсуждались вопросы развития завода «Биохимик», выпуска оригинальных лекарственных препаратов, прежде всего препарата против коронавируса, а также ввода в строй новых производственных площадей.

Было отмечено, что, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, предприятие показывает рост объемов производства.

«Мы имеем прирост 25%, - сказал Петр Белый. – Ковид создал неприятную ситуацию с точки зрения розничного ассортимента, но показал сумасшедший рост в госпитальном сегменте. В лечение Ковида входят антибиотики, а здесь «Биохимик» является одним из лидеров. Поэтому суммарно, несмотря на экономические трудности, «Биохимик» показывает запланированный рост».

В условиях пандемии была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевой стала противовирусная программа и оперативная разработка препарата против коронавируса «Арепливир». Компания «Промомед» провела широкомасштабные клинические исследования своего препарата в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, а также Республики Мордовия. Препарат продемонстрировал высокую эффективность – более 90 процентов, в течение первых 24 часов 70 процентов больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80 процентов пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу. Большинство пациентов говорят о переломе течения заболевания в первые сутки. Позитивные отзывы также приходят от медицинских специалистов, они называют его «препаратом жизни».

«Сейчас лекарство поставляется в стационары в разных регионах страны. У нас есть не только клинические данные, но и опыт терапевтического применения. Совсем недавно мы получили хорошие отзывы от министра здравоохранения Челябинской области - врачи довольны этим препаратом. Конечно, это исторический рекорд, чтобы с нуля, в течение нескольких месяцев, появился препарат, который решает вопрос лечения от коронавируса», - сказал председатель совета директоров группы компаний «Промомед».

Сейчас в компании работают над получением постоянного регистрационного удостоверения. Для этого подготовлены все необходимые документы. Что касается объемов производства, то Петр Белый отметил готовность предприятия полностью обеспечить спрос на отечественных и мировых рынках.

Среди других тем, которые обсуждены на встрече, - сотрудничество «Биохимика» и Мордовского госуниверситета, участие молодых специалистов в разработке и производстве инновационных препаратов. При этом Владимир Волков подчеркнул необходимость предметной работы не только со студентами, но и с профильными классами лицея для одаренных детей.

«В нашей школе для одаренных детей есть специальность «Биология», где работают очень сильные биологи. Я бы посоветовал вашим кадровикам связаться с нашим лицеем и уже со школы вести талантливых детей на «Биохимик». Это позволит выстроить эффективную цепочку подготовки высокопрофессиональных кадров для предприятия», - сказал руководитель региона.

Глава республики также подробно обсудил с председателем совета директоров вопросы новейших разработок компании и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят увеличить объемы производства и обеспечить дальнейший рост заработной платы на предприятии.