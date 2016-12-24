В Мордовии вакцинация от гриппа начнется 24 августа

20 августа в республику доставят 40 тысяч доз вакцины от гриппа для детей – «Совингрипп» и «Флю-м». Вакцину распределят по лечебным учреждениям республики. Прививки начнут делать с 24 августа.

Первую партию вакцины от гриппа для взрослых так же привезут на следующей неделе.