В Мордовии вакцинация от гриппа начнется 24 августа

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20 августа в республику доставят 40 тысяч доз вакцины от гриппа для детей – «Совингрипп» и «Флю-м». Вакцину распределят по лечебным учреждениям республики. Прививки начнут делать с 24 августа.
Первую партию вакцины от гриппа для взрослых так же привезут на следующей неделе.
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