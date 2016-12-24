Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост

Глава Дубенского района Сергей Плешаков, обвиняемый в совершении мошенничества с денежными средствами, предназначенными для оплаты санаторно-курортной путевки, сегодня покинул свой пост.

Сессия районного совета удовлетворила его заявление по собственному желанию. Его дело на днях было передано в суд. Перед судом Сергей Плешаков, таким образом, предстанет уже без статуса муниципального служащего.

По данным следствия, с декабря 2017-го по февраль 2020 года глава Дубенского района совершил хищение бюджетных средств в размере 193 тысячи рублей. Эти деньги ему выделялись на компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Три года районный руководитель получал бюджетные деньги и исправно отчитывался, что ездил в оздоровительные центры Северного Кавказа и Ульяновской области. Одна поездка якобы обошлась в 68,2 тысячи рублей, две другие - в 62,4 тысячи рублей. Липовые справки о мнимых поездках прикладывались к отчетности, по которой Сергей Плешаков получал компенсацию этих вымышленных расходов. В суде он будет держать ответ по статье мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.