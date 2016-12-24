Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят на «Мордовия Арене»

Смертельная вечеринка
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14 августа в Саранске состоится благотворительный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева.
На концерт приглашены, прежде всего, настоящие герои сегодняшнего дня – медицинские работники, которые сражаются за жизни людей по всей стране, волонтеры и неравнодушные люди, все те, кто словом и делом участвуют в борьбе с пандемией. Всего более 4000 человек из Саранска и всех муниципальных районов.
Выступление состоится с учетом всех эпидемиологических норм и требований. Оно пройдёт на стадионе «Мордовия Арена», начало в 18:30.
Нынешний визит Валерия Гергиева, как и прежде, состоится по личному приглашению Главы Мордовии Владимира Волкова.
Концертный тур посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. С 9 по 20 августа маэстро и коллектив театра проедут по городам России, сыгравшим в годы войны особую роль, городам-героям и городам воинской славы.
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