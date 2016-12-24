В республике от коронавируса скончался 34-летний мужчина

По сообщению регионального оперативного штаба, 13 августа в федеральной статистике учтён новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 1986 г.р. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение болезни – очагово-сливная серозная бронхопневмония. Сопутствующее заболевание – кардиомиопатия.

За последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 31 человек выписан с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (7); Рузаевском и Зубово-Полянском районах (по 6); Кадошкинском (3); Ардатовском, Краснослободском и Торбеевском (по 2); Дубёнском, Ковылкинском и Кочкуровском районах (по одному).

Лица старше 60 лет составляют практически половину всех новых больных (15 человек), самому пожилому из них 90 лет. Моложе 30 лет – 5 человек, самому юному из них 17 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4888 случаев коронавируса. 3768 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 12 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 605 человек на стационарном лечении

- 899 человек под наблюдением дома.