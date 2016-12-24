Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики

На прошедшем в Доме республики торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню строителя, Глава Мордовии Владимир Волков рассказал в онлайн-режиме о драйверах развития и результатах работы отрасли в условиях пандемии, а также о профессионализме людей, воплощающих мечты в реальность.

«Для меня это особый праздник, - начал руководитель региона. - В душе я и сам был и остаюсь строителем. В летний сезон на стройках провожу больше времени, чем в рабочем кабинете. Именно там можно ощутить реальную силу созидания, прочувствовать масштаб решаемых нами задач, увидеть, как реализуются наши задумки. Строительство - это всегда созидание, прогресс и покорение новых вершин. Тем приятнее, что один из главных «локомотивов» республики устремлен в будущее, уверенно движется вперед, даже в условиях эпидемии. От души поздравляю всех собравшихся, коллективы, в которых они трудятся, с нашим общим праздником! Мы гордимся вами и желаем не сбавлять темпов и качества работ!»

Пандемия, по мнению Главы РМ, стала для строительной отрасли своеобразной проверкой на зрелость. Прежде всего, пришлось срочно приступить к оборудованию больниц, поликлиник и обсерваторов. В кратчайшие сроки удалось развернуть почти 2 тысячи инфекционных коек - в 5 раз больше, чем планировалось изначально, перепрофилировать 17 лечебных учреждений - то есть почти каждую третью больницу в республике. Порой практически заново приходилось прокладывать инженерные сети, монтировать кислородное оборудование, сооружать боксы. Со всеми задачами строители справились на «отлично», оперативно и профессионально решив возникшие вопросы.

«Стройорганизации в числе первых подали заявки на возобновление работы - с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. И мы, безусловно, их поддержали», - продолжил Владимир Волков. Результаты превзошли все ожидания. Прежде всего, удалось избежать обещанной волны банкротств. Все ведущие предприятия были сохранены. Рабочие - а это в общей сложности около 30 тысяч человек - регулярно получают зарплату. Объемы работ за первое полугодие не только не сократились, но даже выросли на 8% (до 8 с лишним миллиардов рублей). Притом обошлось без вспышек инфекции.

Как подчеркнул Глава республики, драйвером развития отрасли в условиях пандемии стали нацпроекты. В нынешнем году на их реализацию планируется направить почти 17 млрд рублей, возвести и отремонтировать необходимо свыше 120 объектов. Отдельно региональный лидер остановился на проектах благоустройства территорий. Подходы к их преобразованию постоянно совершенствуются. Общественные и городские пространства становятся все более интересными, оригинальными и комфортными для людей. В особенности, когда они удачно вписываются в окружающую среду. Только до конца следующего года в республике приведут в порядок не менее 200 дворовых и общественных территорий, капитально отремонтировать предполагается 720 многоквартирных домов.

«В прошлом году мы благоустроили парки в Атюрьеве, Больших Березниках, Ромоданове и Инсаре, историческую часть Темникова, - подчеркнул Владимир Волков. - В этом году обновленные парки получат ардатовцы, атяшевцы, ковылкинцы и кочкуровцы. Мы обновим площадь Тысячелетия в Рузаевке и центральную площадь Теньгушева, а в Саранске - парк Ленинского района. Через год приступим к сооружению парка на улице Тани Бибиной, подготовим проект благоустройства набережной реки Саранка - по замыслу, она должна стать новой точкой притяжения, одним из любимых мест отдыха горожан и гостей республиканской столицы».

Многое делается в регионе и по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Удалось завершить строительство Восточного обхода Саранска, сдать в строй ряд значимых инфраструктурных объектов. Завершен сложнейший ремонт мостов на Северо-Восточном шоссе. Активизированы работы на улице Строительной и на «рузаевском» обходе. И это, что называется, лишь верхушка айсберга. Суммарные объемы инвестиций в дорожное строительство оцениваются почти в 6 млрд рублей, четыре из которых республика должна получить по нацпроекту. В дальнейшем объемы финансирования даже будут увеличиваться. В следующем году, например, в республике будет отремонтировано уже не 165, как сегодня, а уже 265 километров дорог!

Еще одно важнейшее направление - возведение производственной цехов, корпусов, а порой и целых заводов. «Наши строители провели реконструкцию здания технопарка под новейшее инновационное производство - Центр оптоэлектронного приборостроения, - констатировал Владимир Волков. - Новые площадки появились у «Биохимика», «Лидер-Компаунда», «Сарансккабель-Оптики», «ВКМ Стали». «Рузхиммаш» расконсервировал свою саранскую площадку. Запущена вторая очередь стекольного завода. Большие надежды мы связываем и с другими проектами резидентов ТОСЭР в Рузаевке. Один из них, реализуемый холдингом «РМ Рейл», по сути, нацелен на создание полноценного предприятия по выпуску стальных резервуаров».

В то же время, как заметил Глава республики, рынок строительства, и в особенности - «жилищный» его сегмент, находится под сильным «смежным» давлением. И выполнить ранее намеченные планы удастся только при максимальной мобилизации имеющихся ресурсов. Речь идет, в первую очередь, о национальном проекте «Жилье и городская среда», программах семейной и сельской ипотеки, а также «президентской» льготной ипотеке под 6,5% годовых. Последняя, по словам лидера региона, пользуется немалым спросом - с апреля поступило уже более 800 заявок на участие, выдано 265 кредитов почти на полмиллиарда рублей. Дополнительным же стимулом для сомневающихся граждан может стать принятое на неделе решение Правительства страны о снижении первоначального взноса до 15%.

А вот темпы развития сельской ипотеки были названы недостаточными. На сегодняшний день банками одобрено лишь около 400 кредитов, выдано - 190 (всего на 250 млн рублей). Едва ли эти показатели являются приемлемыми для региона, где на селе проживает 40 процентов его населения. «Мы можем и должны развернуть массовое строительство в каждом районе! - предупредил Глава. - Президент России сказал, что «у нас есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос». И мы обязаны воспользоваться им! Надо активно разрабатывать проекты, готовить площадки под комплексную застройку».

Говоря о планах, Владимир Волков уточнил, что они не изменились. В нынешнем году построить предстоит не менее 360 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость одного «квадрата» пока сохраняется на уровне 2019 года (в среднем это 42 тысячи рублей). В Саранске проекты перспективной застройки реализуются, в частности, в 3-м и 4-м микрорайонах «Юбилейного» (а в перспективе - и в 6-м микрорайоне), в районах торговых центров «Макс» и «Леруа Мерлен», улиц Лесная, Анны Лусс, Коммунистическая, Полежаева, Фурманова и Гагарина.



