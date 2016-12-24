Гришина закрыли

Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей

Задержание в Москве 45-летнего уроженца Мордовии Алексея Гришина стало событием, повышенное внимание которому уделили все ведущие федеральные СМИ. Чего уж тогда говорить о Мордовии. Здесь в определенных кругах это произвело настоящий информационный фурор со сплетнями, пересудами и единодушными рассуждениями о том, кого возьмут следующим.

Для жителей республики Алексей Гришин - сын известного мордовского политика Виктора Ивановича Гришина, управлявшего в 90-х экономикой Мордовии, долгое время заседавшего на руководящих постах в Государственной думе, а сейчас возглавляющего Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Его сын Алексей Гришин в сознании многих олицетворяет собой новое поколение мордовской элиты - отпрысков знатных фамилий, получивших все и сразу с младых ногтей.

В репортажах российских журналистов он, напротив, выступал как предприниматель, проректор по строительству МГУ имени М.В. Ломоносова (Алексей Гришин уволился с этой должности якобы за неделю до задержания), а также как бывший министр строительства Cамарской области при Меркушкине и неудавшийся федеральный чиновник, живущий в огромном личном дворце, роскошество которого не уступает резиденциям самых весомых персон современной России. Про его отца представители СМИ упоминали только вскользь. Все-таки «плешка» - один из ведущих вузов страны, а ректор Виктор Гришин дружен с самыми влиятельными людьми на нынешнем политическом Олимпе. Поэтому задержание его сына в Москве с последующим арестом в Мордовии становится от этого еще более интригующим событием.

«Персональный рай» в Подмосковье

Операция по «захвату» Алексея Гришина напоминает сюжеты из современных криминальных сериалов. «Открывайте, полиция! Запрещенные предметы есть в доме? Оружие, наркотики?» И тут же в кадре - голый торс главного героя действа, послушно положившего руки на стену. Судя по видео, Гришин от таких радикальных силовых действий самообладания не потерял. Стало быть, он допускал такое развитие событий?

Все это происходило в московской квартире уроженца Мордовии на Ломоносовском проспекте. Но самое сильное впечатление производит не само задержание Гришина, а съемки в его особняке в закрытом клубном поселке под Красногорском (стоимость новоявленного «версаля», как его окрестили журналисты, оценивают примерно в 360 миллионов рублей). Огромный трехметровый забор вокруг имения скрывает от любопытных глаз дизайнерские изыски ландшафта, а великолепие внутреннего убранства дворца не оставляет сомнений в финансовом благополучии хозяина. В своем репортаже журналисты федерального телеканала «Россия» старательно обрисовали «маленький персональный рай» Алексея Гришина: стриженые кусты и лужайки, выложенные плиткой дорожки, арки, окна, колонны, мрамор и вензеля особняка, личный бассейн и обширный спортзал, люксовые авто «Бентли» и «Мерседес», а в качестве «вишенки на торте» - портрет в виде аристократа.

Обвинение

Алексея Гришина из Москвы оперативно доставили в Саранск, чтобы предъявить обвинения и избрать меру пресечения. И сразу же выяснилось, что уголовные статьи для статусного фигуранта прямиком перекочевали из громкого дела против бывшего руководителя ООО «СДС-Управление строительства» Михаила Иоффе.

Как сообщил Следственный комитет по РМ, «4 августа 2020 года в городе Москве следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону Алексей Гришин был задержан и доставлен в город Саранск для производства с ним следственных действий.

Следственными органами СК России по Республике Мордовия соучредителю ООО «Инвест-Альянс» (т.е. Алексею Гришину - прим. ред.), в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ и ст. 196 УК РФ (мошенничество, дача взятки, преднамеренное банкротство).

С января 2018-го по декабрь 2019 года обвиняемый, являющийся соучредителем коммерческой организации, совместно с исполняющим обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство данного общества. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллионов рублей.

Следственные органы предъявили Гришину обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство объектов «Республиканский перинатальный центр» и «Стадион водных видов спорта». В результате бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в общей сумме более 4 миллионов рублей.

Кроме того, Гришин совместно с директором ООО «СДС-Управление строительства» передал начальнику ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около 2 миллионов рублей за лоббирование интересов ООО «СДС-Управление строительства» при заключении государственных контрактов».

Все эти преступные эпизоды ранее уже были разложены по полочкам в уголовном деле против Михаила Иоффе. Только теперь тот вышел на свободу под подписку о невыезде и даже смог устроиться на руководящую должность в одну из преуспевающих компаний республики. Вот ведь какие в жизни бывают метаморфозы - с нар и сразу в начальники! Но такие головокружительные кульбиты возможны только в одном случае - если их исполнитель представляет для сильных мира сего особую ценность. Дальнейшее развитие событий показало, в чем именно эта ценность заключается.

Роль «главного злодея» следствие теперь отводит, судя по всему, как раз Алексею Гришину - именно на него указывают стрелки основных обвинений. Надо думать, показания Михаила Иоффе, его сделка со следственными органами, счастливое освобождение и удачное трудоустройство сыграли в этом не последнюю роль. Но ведь показания одного человека остаются только его показаниями. Для решительных действий в отношении именитого уроженца Мордовии со связями, каким является Алексей Гришин, нужны достаточно весомые доказательства. И региональные правоохранители вряд ли стали бы затевать эту опасную бучу, не имея козырей в рукаве. Вопрос в том, кого еще эти козыри затрагивают?

«Мой подзащитный не признал себя виновным ни в одном из преступлений»

Любопытно, что в первый день слушаний в Ленинском суде Саранска Гришину так и не смогли избрать меру пресечения и просто продлили срок задержания. Но на второй день, невзирая на адвокатов «московского пленника» и вполне предсказуемую подковерную борьбу, правоохранительные органы добились своего - 7 августа суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Алексею Гришину меры пресечения в виде заключения под стражу. Правда, распространенные в СМИ сведения о выводе Гришиным в офшоры чуть ли не миллиарде рублей так и остались пока лишь журналистскими материалами.

«Мой подзащитный не признал себя виновным ни в одном из преступлений, которое ему пытаются предъявить, - заявила в интервью представителям СМИ Мордовии адвокат Алексея Гришина Наталья Никольская. - По предъявленному обвинению в мошенничестве и по взятке в деле фигурируют показания только одного человека, который просидел 9 месяцев в СИЗО (речь о Михаиле Иоффе - прим. ред.), заключил досудебное соглашение и вдруг вспомнил про 2008 год. Кто ему помог вспомнить и сформулировать эти обстоятельства, будем смотреть. Все понимают, как это происходит.

Считаю, что у следствия нет никаких доказательств по этому эпизоду. Мы просили суд не брать Алексея Гришина под стражу, как того просил следователь, а избрать ему домашний арест. Кроме того, мы предлагали внести залог. Алексей Гришин был согласен на любую сумму, которую бы назначил суд. По закону, залог начинается от 500 тысяч рублей. Очень жаль, что суд нас не услышал, но у нас есть апелляция, кассация. Однозначно будем обжаловать постановление суда.

Относительно информации о миллиарде рублей, который якобы осел на офшорных счетах Алексея Гришина, могу сказать, что это ложь. Следствием не предъявлено претензий к моему клиенту по поводу офшорных счетов. Что касается преднамеренного банкротства, то, на мой взгляд, там нет состава преступления. Никаких денег при банкротстве компании «СДС-Управление строительства» похищено не было. Предприятие пыталось выплыть, расплатилось со всеми сотрудниками. С 2017 года компанию четырежды выводили из банкротства. По мошенничеству могу сказать, что обстоятельства там совсем анекдотичные. Адвокаты давали подписку о неразглашении, поэтому подробности рассказать пока не могу. По эпизоду взятки следствие не представило ни одного доказательства».

Дело Иоффе

Теперь самое время вспомнить, что легло в основу уголовного дела в отношении Михаила Иоффе, а значит, имеет прямое отношение к обвинению Алексея Гришина. Бывший директор «СДС-Управление строительства» Михаил Иоффе в следственный изолятор загремел еще осенью прошлого года - по подозрению в подкупе двух руководящих лиц Росреестра. По данным следствия, в 2015 году он отблагодарил крупной суммой двух сотрудников ведомства, решивших все проблемы с оформлением земельного участка. Располагался этот участок под жилым комплексом «Онегин» в самом центре республиканской столицы. Причем сделать это без лишних трудностей у Иоффе долгое время не получалось - согласие должны были подписать десятки семей. Законным путем зарегистрировать землю не выходило, и тогда в Кадастровой палате он нашел людей, готовых помочь с решением вопроса. Ими оказались заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков и его подчиненная - начальник юридического отдела Людмила Аверкина (Панишева). Свою помощь реестровцы оценили в полмиллиона рублей. Троица провернула коррупционную операцию, замаскировав передачу денег под договор оказания юридических услуг.

Чуть позже сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по РМ задержали бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова. По данным правоохранительных органов, он тоже в свое время получил от Иоффе взятку. Только не деньгами, в деле фигурировал некий кухонный гарнитур по стоимости, превышающей 1 миллион рублей.

По данным следствия, в 2014 году Сергей Макаров потребовал от своего бывшего подчиненного расплатиться за благосклонное отношение и «общее покровительство». Дело в том, что тогда «СДС» не укладывалось в сроки по сдаче объектов, и это грозило применением самых серьезных санкций. Финансовое подношение позволяло избежать огромных штрафов. Взятка была оформлена в виде покупки кухонного гарнитура по заоблачной стоимости в 1 миллион рублей. И новенькая мебель предназначалась не самому Сергею Макарову, а проживающему отдельно его сыну.

Потом следствие установило, что руководитель ГОСУКСа получил от директора «СДС» взятку в виде имущества и выполнения строительных работ на двух земельных участках в Лямбирском районе на сумму не менее 500 тысяч рублей. Работы велись на участках самого Сергея Макарова и его сына в селе Саловка с июня 2010-го по лето 2013 года.

Еще одна взятка также была сделана в виде строительных услуг - подчиненные Иоффе отремонтировали квартиру сына Сергея Макарова по улице Коммунистической. Они трудились в жилье с конца 2013-го по январь 2015 года и сделали отменный ремонт на сумму не менее 2 миллионов рублей.

«Лифтеры» обогащения

Михаил Иоффе и Сергей Макаров были знакомы давно, еще по работе в фирме «СДС-Управление строительства». Как раз ее первым руководителем и был Сергей Макаров, Иоффе - его заместителем. Макаров в дальнейшем продвинулся по карьерной лестнице и возглавил ГОСУКС РМ. Освободившееся место начальника в «СДС» занял Михаил Иоффе. Строительная фирма занималась возведением по госконтрактам значимых сооружений, таких как Стадион водных видов спорта, Республиканский перинатальный центр и Крытый футбольный манеж. Объемы финансирования по этим проектам исчислялись миллиардами рублей. А контроль за выполнением работ осуществлял как раз ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым.

По данным следствия, при возведении Республиканского перинатального центра Михаил Иоффе и заместитель Михаил Казаков провернули махинацию, связанную с завышением стоимости лифтового оборудования. Они договорились с представителями фирмы «Глобал» о покупке лифтов для нового объекта. Но у этой договоренности было негласное условие - продавец должен был завысить в документах стоимость поставляемого оборудования. Это позволяло «СДС» искусственно раздуть смету строительства Республиканского перинатального центра, чтобы побольше вытащить денег из бюджета. В дальнейшем фирма Иоффе заключила контракт на постройку объекта с ГОСУКС РМ. Бумаги с завышенной стоимостью лифтового оборудования требовались как раз для обоснования расходов перед госзаказчиком. По материалам уголовного дела, Иоффе и Казаков весьма прилично наварились на закупках шести лифтов для Республиканского перинатального центра - на 2,7 миллиона рублей.

Еще раз провернуть аналогичную «операцию» руководителям «СДС» представился случай при строительстве следующего социально значимого объекта - Стадиона водных видов спорта. С перинатальным центром все прошло гладко, а потому «партнера» по махинации решили не менять. Договор заключили все с той же компанией «Глобал», и лифтовое оборудование вновь пошло по завышенной на бумаге стоимости. В этом случае бюджету был причинен ущерб на 1,5 миллиона рублей.

Но ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым на все эти прегрешения упорно закрывал глаза. Причина этой слепоты сегодня уже ясна.

Банкротство с прибылью

Еще один эпизод касается фиктивного банкротства. По данным следствия, к январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. Чтобы не платить по счетам, руководство «СДС» пошло на махинацию. Компания «Мордовдевелопмент» должна была «СДС» 865 миллионов рублей - их вполне бы хватило на расчет с кредиторами. Но вместо истребования этого долга «СДС» уступил право на него другой коммерческой организации по договору цессии. По сути, «СДС» лишался этих 865 миллионов.

Чтобы прикрыть эту операцию, должник - ООО «Мордовдевелопмент» - передал в собственность новому кредитору простые векселя на 894 миллиона рублей. В действительности же никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между организациями не было.

После всех этих манипуляций руководство «СДС» обратилось в суд о признании предприятия банкротом. Ведь вместе с банкротством списывались и долги фирмы. В итоге решением Арбитражного суда Мордовии ООО «СДС-Управление строительства» было признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам был причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей. По этому делу были задержаны три человека - исполняющий обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, сотрудник фирмы Михаил Головкин и директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров.

Справка «ВС»

Гришин Алексей Викторович родился в 1975 году в Саранске. Окончил в столице республики гимназию № 12, а в 1997 году - с отличием Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова по специальности «мировая экономика». Уже в ходе учебы в академии принят на работу ведущим специалистом постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте РФ в Москве. Затем руководил представительством ОАО «Мордовэнерго» в столице России. В 2001 году защитил в РЭА им. Плеханова кандидатскую диссертацию. До 2006 года работал заместителем генерального директора, а затем генеральным директором ОАО «Ламзурь». Награжден Государственной премией Республики Мордовия. С 2006 года занял должность помощника министра регионального развития России. В ноябре 2008 года стал помощником вице-премьера Правительства России Д.Н. Козака. В 2009 году защитил докторскую диссертацию и был назначен заместителем генерального директора ОАО «Оборонстрой». В 2010 году стал исполнительным директором Государственной корпорации «Олимпстрой». В июле 2012 года назначен на должность заместителя председателя правительства - министра строительства Самарской области при новом губернаторе Николае Меркушкине. На новом месте работы Алексея Гришина подозревали в необоснованном увеличении сметы на строительство стадиона «Самара Арена» на многие миллиарды рублей. В 2017 году он уволился с поста вице-губернатора области и переехал в Москву, заняв должность директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. Через год перешел на пост советника министра строительства РФ Владимира Якушева. В 2019 году стал проректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.