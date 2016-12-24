В Мордовии выявлено еще 29 случаев коронавируса

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 29 случаев коронавируса, 29 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (10); Ковылкинском (5); Рузаевском, Атяшевском, Краснослободском районах (по 2); Зубово-Полянском, Лямбирском, Атюрьевском, Старошайговском, Чамзинском, Дубёнском, Ичалковском и Темниковском районах (по одному). 

Среди новых больных 7 человек в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет – 8 человек, из них шестеро – дети в возрасте от нескольких месяцев до 8 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4768 случаев коронавируса. 3671 человек выздоровел. 

36 человек скончались (на ресурсе стопкоронавирус.рф нет технической возможности исправить данную позицию, поэтому число летальных случаев не будет меняться, пока не достигнет 38).

По данным на 8 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 587 человек на стационарном лечении

- 902 человека под наблюдением дома.

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