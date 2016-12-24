В Мордовии снимают ограничения на работу спортивной отрасли

«Мы должны приспосабливаться под парк»
Мэр Саранска Петр Тултаев - о благоустройстве в парке Ленинского района
Как сообщает региональный оперативный штаб, в республике снимаются ограничения на работу спортивной отрасли. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности.
С 7 августа в республике возобновляются:
- занятия физкультурой и спортом (включая групповые) на площадках на открытом воздухе;
- проведение тренировок спортивных сборных команд РФ и РМ, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- проведение соревнований профессиональных клубов с учетом обязательного соблюдения регламентов;
- деятельность плавательных бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи;
- работа системы велопроката. Обязательно: использование перчаток и проведение дезинфекции оборудования.
Мэр Саранска Петр Тултаев - о благоустройстве в парке Ленинского района
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