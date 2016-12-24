Жителям Саранска предложили решить, каким будет парк по улице Татьяны Бибиной

В Саранске стартовал прием предложений по реновации парка по улице Т. Бибиной. Именно он, напомним, признан победителем прошедшего в феврале этого года рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.

Своими идеями и пожеланиями горожане могут поделиться по электронной почте (parktbibinoi@mail.ru) или отправив письмо по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305. Предложения принимаются до 23 августа.