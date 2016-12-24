Можно всех посмотреть!

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Конкурс красоты и таланта «Мисс Темников» пройдет в нынешнем году в онлайн-формате. В нем примут участие девушки возрасте от 16 до 20 лет. При этом учитываться будут не только их внешние данные, но и творческие способности, эрудиция, коммуникабельность, культура речи, оригинальность и умение представить себя. Кроме того, девушкам предстоит войти в образ известного книжного, кино- или мультипликационного персонажа и продемонстрировать свое кулинарное мастерство.
Всех участниц ждут дипломы, подарки от организаторов и партнёров конкурса.
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