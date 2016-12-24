В республике коронавирус выявили у 94-летней женщины

«Мы должны приспосабливаться под парк»
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За последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 32 человека выписаны с выздоровлением, - сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (13); Ковылкинском районе (9); Рузаевском районе (3); Торбеевском районе (2); Ичалковском, Краснослободском, Лямбирском и Атюрьевском районах (по одному).
Среди новых больных старше 60 лет – 19 человек, самой пожилой из них 94 года. Моложе 30 лет – 3 человека, в том числе двухлетний ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 4647 случаев коронавируса. 3574 человека выздоровели. 34 скончались.
По данным на 4 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 649 человек на стационарном лечении
- 899 человек под наблюдением дома.
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