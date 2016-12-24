В столкновении машин на перекрестке погибла 68-летняя женщина

30 июля в Саранске около 9 часов утра на перекрестке улиц Рабочая и Красная столкнулись «Hyundai Santa Fe» и «ВАЗ» двенадцатой модели. Автомобили не смогли разминуться на пересечении двух дорог.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 33-летний водитель иномарки. Он не предоставил преимущество в движении «двенашке», за рулем которой находилась 43-летняя женщина.

В результате аварии 68-летняя пассажирка отечественной машины от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще несколько пострадавших в ДТП людей, включая 15-летнего подростка, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.