В столкновении машин на перекрестке погибла 68-летняя женщина

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30 июля в Саранске около 9 часов утра на перекрестке улиц Рабочая и Красная столкнулись «Hyundai Santa Fe» и «ВАЗ» двенадцатой модели. Автомобили не смогли разминуться на пересечении двух дорог.
По предварительным данным, виновником ДТП стал 33-летний водитель иномарки. Он не предоставил преимущество в движении «двенашке», за рулем которой находилась 43-летняя женщина.
В результате аварии 68-летняя пассажирка отечественной машины от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще несколько пострадавших в ДТП людей, включая 15-летнего подростка, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
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