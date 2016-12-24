Пожизненный срок для убийцы полицейского

Саратовский суд вынес приговор 33-летнему Роману Бичеву, который при стандартной уличной проверке застрелил из пистолета уроженца Мордовии лейтенанта полиции Михаила Гадеева.

28-летний Михаил Гадеев трудился в Саратовской полиции в должности инспектора патрульно-постовой службы уже несколько лет. 21 декабря прошлого года в составе патруля он остановил двух мужчин в Заводском районе Саратова. Только в дальнейшем выяснится, что это были наркокурьеры с закладками. Один из них внезапно выстрелил в Михаила Гадеева из пистолета. Полицейский был экстренно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось, он скончался от обильной кровопотери. Стрелка Романа Бичева и его подельника Василия Семина задержали.

Вскоре выяснилось, что Роман Бичев раньше служил по контракту в войсковой части региона и уже попадался на употреблении наркотиков. Василий Семин предпочел частично признать вину в покушении на сбыт наркотических средств, свалил все на приятеля (он утверждал, что лишь помогал другу фасовать наркотики) и получил 12 лет колонии особого режима.

Ну а Роман Бичев получил обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, незаконном обороте оружия и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Суд признал его виновным по всем эпизодам преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы. Кроме того, Бичев должен выплатить родственникам погибшего полицейского компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Тело погибшего лейтенанта полиции Михаила Гадеева в декабре прошлого года было доставлено в Мордовию, его похоронили в селе Старый Усад Рузаевского района. У офицера остались жена и дочь.