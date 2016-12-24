Директору «Империи» вынесли еще один приговор

В Саранске суд вынес еще один приговор бывшему генеральному директору риелторской фирмы «Империя» 32-летнему Артему Головину. В этот раз он обвинялся в двух эпизодах мошенничества, добавив их к своему уже довольно длинному «послужному списку».

В декабре 2018 года Головин наткнулся в интернете на объявление о продаже однокомнатной квартиры в центре Саранска. Жилье предлагалось по улице Б. Хмельницкого, продавал квартиру сам владелец, которому риелтор и предложил свои посреднические услуги.

За однушку владелец хотел получить 2 млн 100 тысяч рублей, что вполне устраивало Головина. По договоренности все вырученные сверх этой суммы деньги он мог взять себе в качестве оплаты своего труда.

Риелтор активно занялся реализацией квартиры, но то ли рыночные условия были неудачными, то ли сумма завышена, так что пришлось ему давать объявление о продаже жилья в центре города за 2 млн 50 тыс. рублей. Иными словами, сумма обозначалась даже меньше, чем была установлена на переговорах с владельцем. И через месяц нашлась одна покупательница, согласившаяся приобрести квартиру.

Головин объяснил клиентке, что претендентов на жилье в центре Саранска много и, чтобы «застолбить» квартиру, надо внести залог в 30 тысяч рублей. Женщина не возражала и передала деньги, получив от риелтора подтверждающие документы о залоге. Но как только деньги оказались в распоряжении Головина, он стал тянуть время, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

По второму эпизоду - в ноябре 2017 года Артем Головин попросил знакомую дать ему взаймы 50 тысяч рублей. Женщина ответила отказом, но риелтор тогда сделал ход конем - предложил вернуть деньги с процентами. Дама поразмыслила и согласилась, тем более что возвратить долг и проценты Головин обещал уже через месяц. После этого ни денег, ни процентов женщина не увидела. Артем Головин полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особо порядке. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам неволи.

Это был уже второй по счету приговор у Головина в этом году. Несколькими месяцами ранее он уже держал ответ в суде за похожие махинации с жильем. В прошлом году к нему обратилась жительница Саранска и просила найти для нее квартиру. Директор «Империи» предложил клиентке подходящий вариант по улице Пролетарской за 1 млн 700 тыс. рублей. При этом он сообщил, что желающих приобрести квартиру за такую цену - тьма тьмущая, поэтому необходимо внести предоплату. Дама поверила, взяла в банке кредит на 150 тысяч и передала их Головину. После этого ни квартиры, ни денег женщина больше не увидела.

Заметим, что летом прошлого года Октябрьский суд Саранска уже признал Артема Головина виновным в нескольких эпизодах квартирного мошенничества и приговорил к 3,5 года в колонии общего режима. Теперь с учетом частичного сложения трех приговоров ему придется пробыть за колючей проволокой 4 года и 3 месяца.