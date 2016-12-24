Жители Саранска ответят за спиртной грабеж

Похищенные несколько бутылок водки и упаковка пива могут стоить им семь лет неволи

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей (обвиняемым от 19 до 26 лет), совершавших алкогольные набеги на магазины.

Как выяснилось в ходе расследования, в мае этого года 26-летний безработный местный житель вместе с 19-летним приятелем после распития спиртного решили продолжить алкогольный забег, но уже за счет магазина. Нацепив медицинские маски, они зашли в одну из торговых точек в Пролетарском районе Саранска, взяли со стеллажей по две бутылки водки и попытались их спрятать под одеждой. На улице тогда стояла теплая погода, и легкая одежда подвела «несунов» - спрятанное спиртное работники магазина быстро вычислили, попытались остановить молодых людей на выходе, но те сумели вырваться и убежать вместе с добычей. Водку они прикончили, не отходя далеко от места «операции» - прямо в соседнем дворе. Через некоторое время в ходе оперативно-разыскных мероприятий парни были задержаны сотрудниками полиции, в их отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Но 26-летний безработный товарищ никакого урока из случившегося не извлек и через месяц отправился на уже привычный промысел с другим приятелем - 20-летним рабочим строительной фирмы. Правда, техника криминальной акции в этот раз была доработана. Вечером житель Саранска зашел в помещение магазина, взял одну упаковку с пивом и на глазах у ошеломленных такой наглостью продавцов выбежал в дверь. Ожидавший его снаружи второй сообщник некоторое время удерживал дверь магазина, чтобы сотрудники торговой точки не смогли их догнать. Пиво молодые люди по своему обыкновению выпили на лавочке у ближайшего дома.

Казалось бы, это все можно посчитать за относительно «невинные» противозаконные эскапады, но наказание за них по Уголовному кодексу может быть весьма суровым. По статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» предусматривается лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении молодых людей направлено в суд.