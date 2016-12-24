Пропавших детей нашли в заброшенном здании

В начале этой недели сотрудников пункта полиции по обслуживанию Атюрьевского района не на шутку встревожило сообщение об исчезновении трех малолетних детей.

По словам обеспокоенных родственников, пропали три брата - 10, 6 и 4 лет. «Родные сообщили, что ребята с утра вышли на улицу, играли недалеко от дома, а после полудня исчезли. Несколько часов родители и соседи пытались найти детей своими силами, но безуспешно. После обращения в органы внутренних дел были подняты силы не только полиции, к поискам присоединились представители МЧС и районной администрации. Поздно вечером инспектор ПДН майор полиции Светлана Сятишева и сотрудник уголовного розыска старший лейтенант полиции Сергей Аверясов нашли мальчиков живыми и невредимыми. Все это время они играли в заброшенном здании в километре от их дома.