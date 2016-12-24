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Выступая на совещании с руководителями профильных структурных подразделений, мэр Саранска Петр Тултаев рассказал о ходе ремонта автомобильных дорог в республиканской столице.
На 1-й Промышленной улице практически завершена укладка асфальта. Активно идут работы на улице Коваленко. «Участок хоть и называется второстепенным, людей и транспорта там много, - заметил Глава города. - В течение двух недель ремонт его должен завершиться. И остается у нас Николаевка - улица Кооперативная и Школьная площадь, плюс проспект 70 лет Октября».
Говоря о ямочном ремонте, мэр Саранска уточнил, что продолжаться он будет до поздней осени - по крайней мере, до того момента, пока не зарядят нудные и продолжительные дожди.
«Нам необходимо завершить работы на участках из основного перечня: заездах во дворы, магистральных дорогах, - уточнил градоначальник. - Много уже сделано, но многое еще только предстоит выполнить». Что же касается дополнительного перечня, то он будет обсужден до конца текущей недели. Ямочный ремонт пройдет во дворах всех городских районов.
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