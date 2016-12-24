Бухгалтер муниципальной структуры похитила свыше 430 тысяч рублей

Бухгалтер Центра обслуживания муниципальных учреждений Старошайговского района 48-летняя Елена Тарадаева получила условный срок за махинации с бюджетными деньгами.

Как выяснили оперативники УЭБиПК МВД по РМ, в 2017 году женщина так умело манипулировала электронной подписью, что ее личное благосостояние росло как на дрожжах. Она составляла в электронном виде документы на перечисление денег с лицевых счетов дошкольных учреждений района на свои банковские карты. При этом бухгалтер старалась замаскировать свои хищения липовой отчетностью. Таким способом она благополучно присвоила свыше 430 тысяч бюджетных рублей, которые потратила на личные нужды.

Суд приговорил Елену Тарадаеву к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил гражданский иск районной администрации по взысканию с нее 430 тысяч.