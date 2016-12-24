Подарок на свадьбу привел к приговору

Ленинский суд Саранска вынес приговор по необычному делу о сворованном подарке на свадьбу.

Ответ по этому уголовному инциденту держал 19-летний местный житель Сергей Витькин. По данным правоохранителей, молодой человек подарил своей знакомой на свадьбу чужой автомобиль.

В мае прошлого года, прогуливаясь по городу, Сергей Витькин увидел подержанный автомобиль «Мицубиси Галант». Транспорт ему приглянулся, и молодой человек решил связаться с владельцем авто, чтобы договориться о возможной покупке видавшей виды иномарки. Хозяин машины после недолгих раздумий согласился ее продать за 30 тысяч рублей, тем более что автомобиль требовал ремонта.

Договорились, что новый владелец будет отдавать деньги за авто частями - траншами по 10 тысяч рублей. Продавец отдал ключи Витькину, поскольку тот собирался сразу же заняться починкой машины, и стал ждать обещанной расплаты. Но Витькин куда-то запропастился и просто перестал выходить на связь. Заподозрив мошенничество, продавец авто обратился в полицию.

Как выяснили полицейские, к тому времени Сергей Витькин уже преподнес иномарку своей знакомой в качестве подарка на будущую свадьбу. Но девушка разваливающийся на ходу презент не очень-то оценила и вскоре продала машину, выручив за нее только 10 тысяч рублей. Да и само бракосочетание у нее по каким-то причинам не состоялось. А вот Витькина привлекли за мошенничество, но свою вину тот категорически не признавал.

В результате разбирательства суд переквалифицировал статью «Мошенничество» на «Присвоение или растрата» и приговорил юношу к 240 часам обязательных работ.