Обобрали вчистую

Только за один месяц жертвами дистанционных мошенников стали в республике более 110 человек

Как сообщает МВД по РМ, только в июле этого года жертвами дистанционных мошенников стали в республике более 110 человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 8 миллионов 800 тысяч рублей.

Одними из самых распространенных способов совершения преступления по-прежнему остаются хищения денежных средств путем предотвращения несанкционированного списания сбережений с банковской карты. Таким способом своих сбережений лишились около 40 человек. Люди назвали учетные данные карт и другую конфиденциальную информацию и потеряли более 3 миллионов рублей. Еще один миллион был списан со счетов потерпевших, которые после общения со лжесотрудниками банков узнали о якобы оформляемых на них кредитах и пытались предотвратить эту финансовую операцию.

Один из недавних случаев произошел в Старом Шайгове. Пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела по мониторингу незаконных списаний денежных средств банка. Он сообщил, что деньги с карты пенсионерки переведены на счет другого человека, и назвал его фамилию и имя. Женщина сообщила, что такого гражданина она не знает. Тогда звонивший предложил отыграть операцию назад. Для этого пенсионерка в банкомате сняла часть денег со своей карты и перевела их на указанный мошенником номер телефона. Мужчина заверил потерпевшую, что сумма будет зачислена на новую карту, которую ей скоро доставит курьер. По такой схеме за три дня женщина частями перечислила злоумышленникам 448 тысяч рублей. Когда она осознала, что таким образом ей просто разорительно дурят голову, то обратилась в полицию.

По такой же схеме аферисты развели на минувшей неделе и 34-летнего рабочего саранского завода. Чтобы предотвратить оформление на него фальшивого кредита, по указанию лжесотрудника банка он перевел в ближайшем банкомате со своей карты на «безопасный счет» 687 тысяч рублей. После чего махинаторы перестали выходить на связь.

Но и лавры успешных биржевых спекулянтов не дают покоя некоторым нашим согражданам. Свыше 1 миллиона 300 тысяч лишились в июле жители Мордовии, пытавшиеся заработать посредством электронных торгов.

Почти 800 тысяч рублей потерпевшие перевели в качестве предоплаты в сети Интернет за покупку одежды, детских товаров, компьютеров, телефонов, квадроциклов, батутов, бассейнов, железнодорожных билетов, автомобильных запчастей и других вещей.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не передавать незнакомцам реквизиты своей карты, не переводить денежные средства за помощь в получении компенсационных выплат и сверхприбыли при участии в электронных торгах.