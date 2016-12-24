В Саранске можно увидеть уникальную фотолетопись Великой Отечественной войны

Диагностика в законе
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Выставка фотографий известного мастера Евгения Халдея будет работать в главном здании музея имени С.Д. Эрьзи до 30 августа.
Кадры, снятые Евгением Халдеем в 30-х - 40-х годах прошлого столетия, зачастую изначально становились хрестоматийными. В качестве фотокорреспондента ТАСС он запечатлел все этапы строительства ДнепроГЭСа, спускался в угольные шахты, рассказывал о достижениях Алексея Стаханова и его товарищей. Мировую же славу уроженцу Донбасса принес первый военный снимок, сделанный 22 июня 1941-го в Москве.
И это было только начало. По дорогам войны фотохроникер, «вооруженный» лишь камерой «Лейка», прошагал тысячи верст - от Мурманска до Берлина. Он запечатлел водруженное над Рейхстагом красное знамя, подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, Парад Победы на Красной площади, последние сражения войны на Дальнем Востоке, Нюрнбергский трибунал…
На выставке в Саранске, организованной Государственным музейно-выставочным центром «Росфото», представлены лучшие работы мастера - всего 50 черно-белых фотографий.
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