В Рузаевском районе дополнительно появится около двухсот рабочих мест

Реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка» продолжает пополняться. Соответствующим бизнес-статусом теперь наделены компании «Фаст-Сайд» и «Фоксвудрус».

Кроме того, департамент регионального развития минэкономразвития России сообщил об обновлении сведений еще одного участника - предприятия «Модуль». Новые проекты позволят дополнительно создать в районе 191 рабочее место.

Известно, что «Фаст-Сайд» планирует организовать в «железнодорожной столице Мордовии» производство декоративных панелей из древесно-волокнистой плиты (ДВП) с тиснением. В реализацию проекта будет вложено 10 миллионов рублей. Трудоустроить предполагается не менее 24 человек.

Компания «Фоксвудрус», выпускающая кухонную посуду и аксессуары из ценных пород дерева (всего - более 30 моделей), готова вложить в свой проект почти 2,72 миллиона рублей. Создать планируется около 40 рабочих мест.

«Модуль» же намерен наладить в Рузаевке производство распределительной электроаппаратуры, промышленных холодильных и вентиляционных установок, а также металлических изделий. Еще одним направлением работы компании станет монтаж и ремонт промышленного электрооборудования и машин. Здесь объемы инвестиций оцениваются в 6,46 миллиона, а количество трудоустроенных составит 127 человек.

Следует добавить, что в список резидентов ТОСЭР «Рузаевка» ныне входит уже 13 компаний.