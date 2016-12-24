В Саранске нарушаются сроки проведения земляных работ

На прошедшем оперативном совещании в мэрии Саранска был поднят вопрос о соблюдении сроков выполнения земляных работ.

По мнению градоначальника Петра Тултаева, проводящие разрытия организации должны неукоснительно их придерживаться. В особенности - когда речь идет о мероприятиях, организуемых в жилых зонах. «И в пятницу, и в субботу на участках разрытий ПАО «Т Плюс» работа стоит, людей нет, - посетовал мэр города. - А ведь таких мест в республиканской столице довольно много. Все это вызывает справедливое недовольство жителей».

Как сообщила и.о. начальника административно-технической инспекции Татьяна Шеворакова, только в июле в городе было выдано 137 разрешений на проведение разрытий. На 24 объектах, 21 из которых относятся к АО «СаранскТеплоТранс», работы до конца месяца не завершены. Выявлено 223 факта просрочки. На нарушителей сроков составлено 27 протоколов.

В продолжение начатого разговора глава города коснулся темы качества уборки территорий, в том числе - после земляных работ. «В пятницу во время обходов я уже высказал ответственным лицам свои замечания, повторяться не буду, - отметил Петр Тултаев. - Скажу только, что мы не должны расслабляться! Очень удобно, конечно, сваливать все проблемы на коронавирус. Но это не означает, что нужно отказываться от выполнения своих обязательств. Работать нужно добросовестно - и это относится не только к администрации города, муниципальным предприятиям, но и к управляющим компаниям, а также ко всем нашим партнерам. Убежден, что принцип «глаза в глаза» - самый лучший в данном случае».