Спортивный азарт махинаций

Бывшего замначальника УФСИН по РМ подозревают в «разбазаривании» 35 миллионов рублей на профессиональных спортсменов

Следственный комитет по РМ сообщил еще об одном уголовном расследовании в отношении высокопоставленного сотрудника УФСИН по РМ. Правда, сейчас речь идет уже о бывшем заместителе начальника Управления подполковнике Сергее Забайкине. Он не так давно покинул службу, но, по мнению следственных органов, оставил за собой шлейф многолетних махинаций с фиктивным устройством на работу в УФСИН по РМ спортсменов из различных регионов страны. Некоторые из них даже плохо представляли, где находится Явас, ни дня не проработали в должности, но исправно получали зарплату и премии и даже росли в званиях.

Сначала приведем официальную информацию ведомства. «Следственный комитет по РМ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников УФСИН по РМ - заместителя начальника Управления Сергея Забайкина и инспектора отдела по работе с личным составом Дмитрия Кисткина. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286, 159 УК РФ (превышение должностных полномочий, мошенничество).

По данным следствия, в 2014-2019 годах для формирования положительного рейтинга ведомства в системе ФСИН России в части спортивной подготовки обвиняемые обеспечили прием на службу в подведомственные УФСИН по РМ учреждения на вакантные должности лиц, занимающихся различными видами спорта на профессиональном уровне. Всего таким образом на службу было принято 33 сотрудника из различных регионов России, которые на работу не выходили и возложенные на них должностные обязанности не исполняли, а лишь эпизодически обеспечивали представительство УФСИН по РМ при проведении спортивных соревнований различного уровня. В течение указанного периода им были начислены и выплачены денежное довольствие и иные выплаты на сумму более 35 миллионов рублей.

Кроме того, инспектору отдела по работе с личным составом данного ведомства предъявлено обвинение в хищении 164 тысяч рублей, выделенных на поощрение победителей и призеров спортивных соревнований среди сотрудников регионального УФСИН.

Уголовное дело Следственный комитет по РМ возбудил на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального УФСИН. В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела».

В Управлении Сергей Забайкин курировал кадровые вопросы, включая социальное обеспечение сотрудников и бытовое обустройство. А спортивные достижения напрямую зависели от кадров. Понятное дело, что отнюдь не каждый рядовой конвоир пробежит стометровку быстрее ветра, но при этом руководству Управления очень хотелось блистать успехами в спортивной подготовке. Такой подход характерен вообще для многих ведомств, как известно, в здоровом теле - здоровый дух. А главное, большое начальство на спортивные успехи одобрительно смотрит и даже ставит другим в пример.

Профессиональных спортсменов привлекали на фиктивную работу в УФСИН без оглядки на прописку - брали не только местных, находили одаренные кадры за пределами республики. Их оформляли на работу в должности инспекторов охраны, режима и т.п. Но все такие «сотрудники» прекрасно знали, что трудиться за колючей проволокой им не придется - нужно только занимать высокие места на соревнованиях. Учитывая, что мнимое трудоустройство оформили на 33 человека, в Управлении фактически почти по каждому виду спорта был свой «легионер».

Поэтому нет ничего удивительного, что на различных межрегиональных и межведомственных турнирах «сотрудники» УФСИН по РМ выдавали очень приличные результаты, а местное Управление на протяжении многих лет неизменно оказывалось на верхних строчках спортивного рейтинга силовых структур.

«Легионеры» росли по службе, им присваивали очередные звания, выплачивали зарплату, премии, отпускные. Но реальные сотрудники Управления видели их только на фото со спортивных соревнований. И вся эта порочная практика существовала на протяжении пяти лет, нанеся ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

Что касается инспектора отдела по работе с личным составом Дмитрия Кисткина, он по должности не мог не знать об «особенностях» работы в Управлении сотрудников-спортсменов. И даже участвовал в раздаче им денежных поощрений за высокие места на турнирах, при этом не забывал себя любимого - отхватывал из призового фонда свое «вознаграждение». По данным следствия, таким образом он успел «нахватать» 164 тысячи рублей.

P.S. 24-летний бывший инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 5 в поселке Леплей Роман Брызгалов на этой неделе выслушал приговор по обвинению в получении взятки, а заодно и в «наркотическом пособничестве». Как установило следствие, осенью прошлого года к нему с «деловым предложением» обратился один из осужденных. Он просил получить на почте посылку со спортивным питанием и переправить его за колючую проволоку. За эту небольшую услугу инспектору полагался гонорар в 15 тысяч рублей.

Брызгалов получил отправление и передал заказчику спортивное питание. Как и было оговорено, деньги за «почтовую операцию» Брызгалову перечислили несколькими переводами на его банковскую карту и карты его знакомых. Спустя пару недель знакомый сиделец вновь подкатил к инспектору и завел разговор о тяжелой доле и желании расслабиться. И вновь зашла речь о переправке посылки за колючую проволоку. Только содержимое в этот раз было куда более опасным - приятели с воли должны были отправить заключенному «наркотический подарок» в виде амфетамина. Но и вознаграждение за доставку полагалось в двойном размере - 30 тысяч рублей. Инспектор согласился, получил посылку на почте в поселке Явас и при выходе на улицу был задержан правоохранителями. Обещанный гонорар Брызгалов, понятное дело, не получил. В суде Роман Брызгалов признал свою вину и раскаялся. Он получил 4 года условно со штрафом в 250 тысяч рублей и был лишен права занимать должности во властных структурах на 2 года и 6 месяцев.



